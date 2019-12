Veľké ryby sú stále nedotknuteľné, združenie Za lepšiu políciu očakáva systémové zmeny

V súčasnosti nie je možné povedať, kto bol v histórii samostatného Slovenska najlepším šéfom polície. Pre agentúru SITA to povedal predseda združenia Za lepšiu políciu a bývalý policajný funkcionár Branislav Diďák. „Neexistujú pravidlá ani kritériá, na základe, ktorých by sme mohli povedať, kto bol aký úspešný alebo neúspešný. Čo je však dôležitejšie, to je dôveryhodnosť našej polície, a tá patrí stále medzi najnižšie v EÚ,“ povedal Ďiďák.

Elementárna spravodlivosť nefunguje

Podľa Diďáka to, že polícia v súčasnosti zasahuje a vyšetruje častejšie, ako to bolo v minulosti, nie je v dôsledku zmien v Policajnom zbore alebo v dôsledku úprimného záujmu meniť niečo k lepšiemu. „Je to len nevyhnutnosť, ktorú spôsobila brutálna vražda redaktora a jeho priateľky (Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pozn. SITA),“ zdôraznil Diďák s tým, že napriek tomu, že verejnosť videla a počula niekoľko vážnych nahrávok, prepisov alebo výpovedí, veľké ryby a oligarchovia zostávajú stále nedotknuteľní.

„Elementárna spravodlivosť jednoducho stále nefunguje. Sú tu len drobné záblesky. Obrovské problémy má prokuratúra, súdy aj polícia,“ zdôraznil Diďák, podľa ktorého v polícii naďalej chýbajú systémové zmeny, napríklad v práci a hodnotení policajtov. „Sme svedkami vyčkávacej taktiky, čo znamená, že počkáme do volieb a potom uvidíme,“ dodal.

11 policajných prezidentov od vzniku Slovenska

Polícii šéfovalo od vzniku samostatného Slovenska zatiaľ 11 policajných prezidentov. Súčasný šéf polície Milan Lučanský je vo funkcii od júna 2018, pričom následne bol vo funkcii potvrdený aj novým spôsobom výberového konania na jar 2019. Lučanský vo funkcii nahradil Tibora Gašpara, ktorý čelil verejnému tlaku na odchod z postu po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.