Veľké želanie: Na tento sviatok žiadna dušička nezabudne

9. januára 2020 prichádza do kín mexická animovaná rozprávka Veľké želanie (Dia de Muertos) so slovenským dabingom.

V malom mexickom mestečku Santa Clara , kde sa duchovia vracajú raz ročne na Deň mŕtvych, žije šestnásťročná Salma, ktorá nikdy nepoznala svojich rodičov. Keď sa na nich pýta, dostáva stále tú istú odpoveď – že ju jej rodičia opustili. Salma ,ktorá nechce tomuto uveriť, hľadá odpoveď na tento fakt, neprestáva pátrať po odpovedi, a hľadá aj informácie, ktoré by jej priblížili identitu jej rodičov. Neustále zisťuje, pýta sa a neprestáva. … Až do tej doby, pokiaľ sa jej do rúk dostane zvláštna kniha plná príbehov a kúziel. Čarovná kniha by mohla byť chýbajúcim článkom k objasneniu tajomstva jej rodiny. Vďaka knihe sa Salma rozhodne podniknúť dobrodružnú cestu za tajomstvom jej rodičov. Na túto dobrodružnú cestu sa k nej pripoja jej odvážni a udatní priatelia Jorge a Pedro. Nájde Salma všetky indície odkazujúce k rodinnej minulosti? Podarí sa jej vypátrať históriu jej rodičov, prípadne sa s nimi stretnúť?

Film bude uvedený do slovenských kín 9. januára 2020.

Inzercia