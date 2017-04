Veľkonočná šibačka bude studená, prebudíme sa do chladného rána

BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) – Veľkonočná šibačka bude studená. Na Veľkonočný pondelok sa totiž prebudíme do chladného rána. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) predpovedá v pondelok 17. apríla najnižšiu nočnú teplotu 1 až -4, na juhozápade okolo 3 stupňov Celzia a varuje pred prízemným mrazom, ktorý sa očakáva v pondelok ráno aj nížinách. S prízemným mrazom treba počítať aj nasledujúcu noc a ráno, z pondelka na utorok.

Výstraha pred prízemným mrazom

SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa pred prízemným mrazom, ktorý hrozí z nedele na pondelok a z pondelka na utorok.

Mrazy môžu byť do piatich centimetrov nad zemským povrchom a nebezpečné sú pre teplomilné rastliny. Prízemný mráz hrozí miestami v noci a ráno z nedele na pondelok, približne od 22:00 až 23:00 do 08:00 až 9:00, na takmer celom území Slovenska.

V nedeľu v noci a v pondelok ráno možno miestami očakávať mráz do -3 stupňov, v chladnejších častiach od -6 do -3 °C. Výnimkou je 11 okresov v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, a to okresy: Bratislava, Pezinok a Senec, ďalej Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec a Trnava, ako aj Komárno, Nitra, Nové Zámky a Šaľa.

Na horách môže snežiť

Nasledujúcu noc, z pondelka na utorok a v utorok ráno už prízemné mrazy hrozia na území celého Slovenska, pričom by mali byť o niečo tuhšie.

Podľa výstrahy, počas pondelkovej noci a utorkového rána, približne od 22:00 až 23:00 do 08:00 až 9:00, hrozia mrazy i v lokalitách, ktoré pred tým prízemné mrazy nezasiahli. Teploty tu miestami môžu klesnúť na -3 stupne. Na ostatnom území predpovedá SHMÚ miestami od -6 do -3 stupňov pod nulou.

Do konca veľkonočných sviatkov má byť podľa predpovede zverejnenej SHMÚ prevažne polooblačno až oblačno, miestami sa očakávajú prehánky a v nedeľu v niektorých lokalitách aj dážď. Vo vysokohorských polohách treba počítať so snehovými prehánkami, alebo so snežením.

Po sobote, kedy by mala najvyššia denná teplota stúpnuť na 14 až 19 a na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši do 12 stupňov, sa mierne ochladí. Najvyššia denná teplota podľa predpovede SHMÚ dosiahne v nedeľu a aj v pondelok 10 až 15, na severe miestami okolo 8 stupňov.