Veľkú zásluhu na nečakanom bronzovom úspechu na olympiáde v Pekingu má tréner Ramsay

Veľkú zásluhu na nečakanom bronzovom úspechu na zimnej olympiáde v Pekingu má tréner Craig Ramsay. Sedemdesiatročný Kanaďan prevzal slovenskú hokejovú reprezentáciu po rokoch stagnácie v sezóne 2017/2018, ale spočiatku nebol príliš úspešný.

Mužstvo pod jeho vedením sa na ZOH 2018 v Pjongčangu neprebojovalo do štvrťfinále a túto magickú hranicu úspešnosti na veľkých turnajoch sa Slovákom pod Ramsayom podarilo dosiahnuť až na vlaňajších majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige. Bolo to po dlhých ôsmich rokoch a naznačilo to určitý progres pod vedením skúseného kanadského mentora. Ďalšie ovocie Ramsayho práce priniesol olympijský Peking.

„Tím uveril tomu, čo Craig od nich vyžadoval. Môžeme sa poďakovať Craigovi Ramsaymu a Mirovi Šatanovi za prácu, ktorú odviedli. Dúfam, že tento úspech pomôže športu a budeme na tom nejako stavať. Keď sa vyhrali majstrovstvá sveta v roku 2022 vo Švédsku, reči boli, ale nikto nepomáhal. Teraz to musí byť inak. Šport robí obrovskú reklamu celému slovenskému národu a dúfam, že to ocenia ľudia, ktorí majú podporovať slovenský šport,“ zamyslel sa asistent trénera Ramsayho Andrej Podkonický pre RTVS.