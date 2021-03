Veľký glóbus by bol fajn, ale nemusí byť. Radšej nech je Petra zdravá a šťastná, hovorí otec Vlha

Druhé miesto nie je víťazstvo, ale Petra Vlhová v ostro sledovanom „domácom“ slalome Svetového pohára v Jasnej nesklamala. Myslí si to aj jej otec Igor Vlha, ktorý pochválil dcéru za výkon a zároveň uznal kvality americkej víťazky Mikaely Shiffrinovej.

„Klobúk dolu pred Peťou, sme spokojní. Nebolo to deviate, desiate či ôsme miesto. Petra robila, čo mohla. Mikaela maximálne zrýchlila v spodnej časti trate a zaslúžene jej patrí prvé miesto,“ uviedol Igor Vlha pre RTVS.

Obrovský slalom príde na rad v nedeľu

Pôvodne sa mal v sobotu v Jasnej konať obrovský slalom a slalom mal prísť na rad až v nedeľu. Organizátori však v obavách z nepriazne počasie prehodili poradie disciplín, aby sa dlhší obrovský slalom jazdil až v nedeľu pod jasnejšou oblohou.

„Možno aj dobre, že prehodili slalom za ‚obrák‘. Peti môže dnešný výsledok pomôcť a psychicky ju nakopnúť pred obrovským slalomom. Všetci vieme, že v tréningu ho jazdí dobre. Len to musí ukázať aj v pretekoch,“ pridal postreh Igor Vlha.

Do „bubliny“ pustili rodičov aj priateľa

Vlhovci v tejto sezóne po prvý raz zažívajú spoločne ako rodina atmosféru Svetového pohára. Do prísne stráženej tzv. bubliny v Jasnej povolili vstup aj obom rodičom Petry Vlhovej plus jej priateľovi a niekoľkým členom jej fanklubu.

Vlha viackrát priznal, že sa ťažko vyrovnával s tým, že nemôže v tejto „pandemickej“ sezóne dcéru osobne podporovať na pretekoch. Teraz v Jasnej konečne nastala zmena a obaja si to užívajú.

„Je to ťažké byť doma počas pretekov, ale na druhej strane buďme radi, že sa vôbec môže súťažiť. Veľmi sa tešíme, že Petra prišla na pár dní domov, užívame si to s ňou. Aj včera sme boli spolu na večeri a pomohli jej nastaviť sa na preteky. Aj dnes si večer sadneme a ‚pokecáme‘ a verím, že jej to pomôže. Už teraz sa tešíme na zajtrajšie preteky,“ skonštatoval šéf a zároveň „financmajster“ Vlha Teamu.

Veľký glóbus by bol fajn, ale nemusí byť

Na margo súboja o veľký glóbus, v ktorom Petra Vlhová aktuálne zaostáva za Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou o 107 bodov, Vlha poznamenal: „Veľký glóbus by bol fajn, ale nemusí byť. Keď som videl, čo sa stalo na pretekoch v super G vo Val di Fassa, ako tam tie dve dievčatá spadli (Vlhová skončila na 32. mieste bez bodov do hodnotenia SP – pozn.), bolo mi ich ľúto. Preto som vystískal Petru po príchode domov a vravel jej, že body odteraz nebudeme riešiť. Zdravie je na prvom mieste a keď skončí v boji o veľký glóbus druhá, nevadí. Najmä nech zostane zdravá a nech je šťastná. Ak to dopadne akokoľvek, je to len šport. Nech vyhrá lepší,“ zakončil Vlha pre RTVS.

V nedeľu štartuje aj Gutová-Behramiová

Nedeľňajší obrovský slalom v Jasnej má začiatok 1. kola stanovený na 9.30 h, druhé kolo príde na rad o 12.30 h. Petre Vlhovej patrí v hodnotení obrovského slalomu vo Svetovom pohári siedma priečka, líderkou je Talianka Marta Bassinová, ktorá má blízko k zisku malého glóbusu.

Na rozdiel od sobotného slalomu, bude v nedeľu v obrovskom slalome štartovať aj líderka SP Gutová-Behramiová, ktorá je dokonca čerstvá majsterka sveta v tejto disciplíne z Cortiny d’Ampezzo. V hodnotení „obráku“ je skúsená Švajčiarka šiesta o 41 bodov pred Vlhovou.