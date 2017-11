Venus Williamsovej ukradli z domu cennosti za 400 000 dolárov

FORT LAUDERDALE 17. novembra (WebNoviny.sk) – Americkej tenistke Venus Williamsovej odcudzili z jej domu v Palm Beach Gardens na Floride cennosti v hodnote 400 000 USD. Udialo sa to medzi 1. a 5. septembrom, keď niekdajšia jednotka svetového rebríčka bola na newyorských grandslamových US Open.

Páchateľa zatiaľ nechytili

Policajti informovali o krádeži vo štvrtok. Nešpecifikovali podrobnosti. Páchateľa zatiaľ nechytili. Podľa záznamov z katastra kúpili Venus a jej mladšia sestra Serena nehnuteľnosť s plochou 1000 štvorcových metrov v roku 2000. Odhadovaná hodnota je 2,3 milióna amerických dolárov.

Agent 37-ročnej Venus Carlos Flemming neodpovedal na e-mail agentúry The Associated Press. O udalosti ako prvá referovala WPEC-TV. AP pripomenula, že je to po druhý raz v krátkom čase, čo Palm Beach Gardens Police zverejnila informáciu o incidente týkajúcom sa V. Williamsovej až po medializovaní záležitosti.

Polícia vyšetruje okolnosti nehody

V júni bola Venus účastníčkou dopravnej nehody so smrteľnými následkami. Polícia ešte vyšetruje okolnosti. Venus zažalovali pozostalí obete napriek tomu, že doterajšie skúmania nepreukázali vinu tenistky. Strážcovia zákona v tomto prípade o veci informovali po tom, ako tri týždne od fatálnej kolízie priniesol správu o nej web TMZ.

Eduardo Guillen z príslušného okrsku vyhlásil, že na rozdiel od iných na Floride aj v celých USA nemajú politiku zverejňovania informácií o závažných trestných činoch či fatálnych dopravných nehodách týkajúcich sa obyvateľov s trvalým pobytom: „Pani Williamsová je občiankou našej komunity s rovnakým právom na súkromie ako všetci. Našou úlohou nie je podľa úsudku zverejňovať informácie o jednotlivých prípadoch.“