Verejné vypočutie kandidátov na šéfa polícia považuje Grendel za správne, tým by sa však mala úloha výboru končiť

Verejné vypočutie kandidátov na policajného prezidenta pred parlamentným výborom pre obranu a bezpečnosť považuje podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽaNO) za správne. Uviedol to pre agentúru SITA s tým, že občania si tak môžu vytvoriť názor, ako dokážu kandidáti ustáť aj ťažké otázky.

Tvrdí však, že tu by sa mala úloha výboru končiť. Podľa súčasných pravidiel výberu šéfa polície výbor odporúča po vypočutí kandidátov ministrovi vnútra na vymenovanie jedného z nich. Ak odporúčanie členovia výboru nevydajú, ministerstvo musí výberové konanie zopakovať.

Kritizovaný spôsob voľby

„To znamená, že verejné vypočutie áno, ale minister vnútra by sa mal rozhodnúť sám,“ doplnil s tým, že spôsob voľby policajného prezidenta kritizoval už vtedy, keď tento nový model navrhla predchádzajúca vláda.

„Keďže podľa zákona o policajnom zbore je policajný zbor podriadený ministrovi vnútra a prezident policajného zboru podľa tohto istého zákona zodpovedá za výkon svojej funkcie ministrovi vnútra,“ dodal Grendel.

Podľa neho je zlé, aby politické strany zastúpené v brannobezpečnostnom výbore rozhodovali o tom, koho môže a koho nemôže vymenovať minister za policajného prezidenta.

Model zo štátov EÚ

Poukázal na model, ktorý platí v niektorých členských štátoch Európskej únie. Minister vnútra navrhne kandidáta na šéfa polície a buď premiér, prezident alebo vláda daného štátu kandidáta vymenuje alebo, ak sú pochybnosti, tak ho odmietne.

„Ak by mal byť u nás zachovaný základný princíp, na ktorom je postavený zákon o policajnom zbore, teda že politickú zodpovednosť znáša minister vnútra, tak toto je model, ktorý si viem predstaviť,“ podotkol.

Legislatívna zmena

Grendel si nemyslí, že ide o náročnú legislatívnu zmenu, ale keďže sa týka fungovania polície, ktorá je podľa zákona podriadená ministrovi vnútra, s takouto iniciatívou by mal prísť práve tento rezort a mala by to byť podľa neho vládna novela zákona.

Kompetencie šéfa rezortu vnútra by sa mali posilniť tak, aby nebol odkázaný na svojvôľu členov výboru, ktorí sú reprezentantmi rôznych politických strán.

„Lebo tento model, ktorý platí dnes, rozrieďuje politickú zodpovednosť za činnosť policajného zboru a výsledky prezidenta policajného zboru na všetky politické strany alebo členov brannobezpečnostného výboru, a to podľa mňa nie je správne,“ uzavrel podpredseda NR SR.