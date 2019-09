Verejnosť hlasuje za najlepšie komunikujúce spoločnosti za rok 2019

Hermes Komunikátor roka 2019 spúšťa hlasovanie verejnosti. Spokojný zákazník môže dať hlas spoločnosti, s ktorej komunikáciou má najlepšie skúsenosti.

Internetové hlasovanie prebieha na www.cenyhermes.sk až do 20. októbra 2019. Spoločnosti, za ktoré môžu Slováci hlasovať, sú rozdelené do piatich oblastí: Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce a Automobily.

Do ankety sa v rámci hlasovania verejnosti zapája každoročne viac Slovákov. „Veríme, že tento rok prekonáme počet hlasov z minulého ročníka, kedy si víťazov Ceny verejnosti zvolilo až 43 613 hlasujúcich,“ uviedla Tina Gvušč z agentúry 2lovebrands, ktorá je organizátorom súťaže. Záujem verejnosti je motivujúci aj pre spoločnosti, keďže poznateľnosť značky Hermes Komunikátor narastá a zákazník rozumie podstate získaného ocenia. „Pre spoločnosti je to istý typ spätnej väzby, že komunikácia smerom ku verejnosti funguje a zákazníci jej dôverujú,“ dodala Gvušč.

O víťazovi rozhodne najvyšší počet hlasov v každej kategórii samostatne, a zároveň verejnosť určí aj absolútneho víťaza Ceny verejnosti 2019 za všetky kategórie spolu.

HLASUJTE A VYHRAJTE

Dajte hlas inštitúcii, s ktorou máte najlepšie skúsenosti v oblasti komunikácie a VYHRAJTE víkendový pobyt pre dve osoby v hoteli Tri Studničky, prvom ADULT FRIENDLY hoteli v Jasnej, alebo Hyundai Tucson na dva týždne s plnou nádržou.

MEDIAN SK

Okrem hlasovania verejnosti budú vyhodnotené najlepšie komunikujúce spoločnosti aj na základe výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu spoločnosti MEDIAN SK, ktorá je odborným garantom súťaže.

CENA AGENTÚRY 2019

Do národnej súťaže o najlepšiu komunikáciu so zákazníkom sa môžu zapojiť nielen spoločnosti z uvedených oblastí pôsobenia. „Súťaž je otvorená pre akúkoľvek značku, ktorej prihlásený projekt spadá do niektorej zo 7 hodnotených kategórií,“ doplnila Tina Gvušč.

Projekty môžete prihlásiť do kategórií: Krízová komunikácia, Starostlivosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia a Spoločenská zodpovednosť.

ZA NEŠIFROVANÚ KOMUNIKÁCIU

Témou kampane aktuálneho ročníka súťaže je heslo ZA NEŠIFROVANÚ KOMUNIKÁCIU. „Najlepšia komunikácia so zákazníkom by mala byť nielen kreatívna, ale na konci dňa predovšetkým jasná – bez šifrovania komunikačných posolstiev,“ uzavrela Tina Gvušč.

Hermes Komunikátor roka 2019 vyvrcholí slávnostným vyhlásením najlepšie komunikujúcich spoločností v stredu 20. novembra 2019 v priestoroch DoubleTree by Hilton v Bratislave. Aktuálne informácie a štatút projektu nájdete na www.cenyhermes.sk. Priebeh súťaže môžete sledovať aj na FB Hermes Komunikátor roka.

