Veselo okrádajú štát a smejú sa nám do tváre!

Pri požiari starej poľovníckej chaty sa nájdu obhorené pozostatky bývalého kriminálnika. Bola to nešťastná náhoda alebo dokonalý zločin?Po prvej knihe Mafiánska poprava? prichádza novinka s jednoznačným názvom Polícia v rukách mafie . „Chcete sa dozvedieť, či sa napokon podarí odhaliť pravdu, alebo sa len znovu zametie pod koberec? Vstúpte do sveta, v ktorom budete vidieť a počuť to, čo malo zostať zahalené rúškom tajomstva,“ láka na svoju knihu z vydavateľstva Ikar autor Peter Šloser, ktorý tri desaťročia pracoval v polícii a stál pri zrode NAKA, Národnej kriminálnej agentúry.

Šloser po hrozivom náleze spúšťa vyšetrovanie a rozohráva príbeh, ktorý sa odohráva v rokoch 2017 – 2030. Môžete nazrieť do zákulisia vzniku PaKA (Policajná kriminálna agentúra), zahaleného rúškom tajuplnosti.

Dozviete sa, či boss podsvetia môže byť naviazaný na najvyššie články polície a slovenskej politiky, ale aj to, ako prebiehajú personálne čistky v PaKA.

A či sa poctivým elitným policajtom podarí vyšetriť záhadné úmrtie spred niekoľkých rokov, pri ktorom podozrievajú z vraždy „svojho človeka“.

Polícia v rukách mafie vyniká opäť nielen pútavým a napínavým príbehom, ale najmä autentickosťou, keďže autor dobre pozná pozadie policajného prostredia.

Je to príbeh o ľuďoch, ktorí profitujú z korupcie, klientelizmu, veselo okrádajú štát a neváhajú sa vám vysmiať do tváre. Príbeh o zneužívaní štátnych orgánov, o krivákoch v polícii, ktorí len čo vezmú prvý raz a sklonia chrbát…už nie je cesty späť. Chodia zhrbení…

Polícia v rukách mafie len pripomína, ako sú politici naviazaní na oligarchov a ako sú previazaní s figúrkami z prostredia organizovaného zločinu.

„A prečo sa príbeh odohráva v roku 2030?“ pýta sa Peter Šloser. „Pri čítaní sami zistíte, že keby sa dej tejto knihy uskutočnil reálne v akomkoľvek právnom štáte, padali by hlavy. Politikov, štátnych úradníkov, policajtov a ďalších osôb. A všetci by za svoju protiprávnu činnosť museli byť právoplatne odsúdení..“

