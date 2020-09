Veszelka na P-T-S v Šamoríne zdolal olympijského šampióna, Úradník bol rýchlejší ako Tóth

Dovedna až päť víťazstiev reprezentantov Slovenska priniesol hlavný program 55. ročníka atletického mítingu P-T-S v Šamoríne. Pôvodne sa malo podujatie konať už v júni, pandémia koronavírusu však spôsobila jeho odklad na septembrový termín a súčasné opatrenia povolili na tribúnach účasť iba 300 divákov.

Cenný triumf Veszelku

V chôdzi na 3000 m zvíťazili Mária Katerinka Czaková a Miroslav Úradník, v ženskom kladive triumfovala Martina Hrašnová, na 800 m žien Gabriela Gajanová a v trojskoku Tomáš Veszelka. Až pätnásť Slovákov sa prebojovalo vo svojich disciplínach medzi najlepšiu trojku.

Mimoriadne cenný triumf získal trojskokan Tomáš Veszelka, ktorý výkonom 16,69 m zdolal dvojnásobného olympijského šampióna a štvornásobného majstra sveta Američana Christiana Taylora (16,53 m) či niekdajšieho majstra Európy Nemca Maxa Hessa. „Plán bol absolvovať dva dobré pokusy, pretože mám narazenú pätu a len ten, kto niečo taká zažil, vie, že s tým sa skákať poriadne nedá. Veľmi sa však teším, že som dnes vyhral aj nad Taylorom,“ zhodnotil po pretekoch Veszelka podľa webu Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Miroslav Úradník v chôdzi už tretíkrát v sezóne zdolal Mateja Tótha, tentokrát o 15 sekúnd. Úradník medzi mužmi aj Mária Katerinka Czaková medzi ženami v piatok dosiahli svetové výkony roka v tejto disciplíne 11:07,21 min resp. 12:35,99 min. Súťaž kladivárok obvládla Martina Hrašnová výkonom 69,86 m, ktorej nevyšiel atak želanej 70-metrovej hranice.

Gajanová bola z výkonu v šoku

Kvalitný výkon na 800 m predviedla Gabriela Gajanová, ktorá sa do čela dostala približne 200 m pred cieľom a až do záveru už pred seba nepustila žiadnu súperku. „Som úplne v šoku z toho, ako som bežala. Bola to moja taktika, že na posledných 200 metrov pridám, a ukážem všetkým, že stará dobrá Gabika sa konečne vrátila,“ povedala po pretekoch podľa webu atletika.sk.

Na štvorstovke mužov bol pri triumfe Holandďana Dobbera najlepší zo Slovákov iba 19-ročný Oliver Murcko, pre ktorého to bola len druhá súťažná štvorstovka v kariére a výkonom 46,29 s utvoril juniorský rekord SR a je siedmy v slovenských historických tabuľkách. „Nečakal som, že mi to takto pôjde, ale súperi ma potiahli k výbornému výkonu. Som prekvapený, že som sa až do konca udržal s najlepšími,“ povedal Murcko.

Volko skončil tretí

Na stovke mužov finišoval Ján Volko na tretej priečke časom 10,38 s, zvíťazil Američan Michael Rodgers výkonom 10,15 s. „Dnes to bolo asi najťažšie vybojované umiestenie v prvej trojke na tomto mítingu. S umiestnením v mimoriadne vyrovnaných pretekoch som spokojný, hoci na mňa trochu už doľahla únava z cestovania,“ poznamenal Volko.

Smolu mala mladá Emma Zapletalová, ktorá na 400 m prekážok viedla na začiatku cieľovej roviny, ale na predposlednej prekážke zakopla a preteky nedokončila. Náplasťou na toto vypadnutie pre ňu môže byť skutočnosť, že vo štvrtok 17. septembra ju čaká premiéra na mítingu Diamantovej ligy v talianskom Ríme. „Verím, že v Ríme sa s touto krásnou sezónou rozlúčime ešte nejakým pekným časom,“ povedal Zapletalovej tréner Peter Žňava pre oficiálny web SAZ.