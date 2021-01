Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovi

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, aby túto funkciu vykonávali odborne aj morálne zodpovedne.

Myslí si to organizácia Via Iuris, ktorá však upozorňuje na to, že v prípade advokáta Daniela Lipšica by vznikol problém, ak by sa na poste špeciálneho prokurátora dostal do konfliktu záujmov. V tlačovej správe o tom informovala Katarína Žitniaková z Via Iuris.

Prokurátor musí odolať vonkajším tlakom

Na post špeciálneho prokurátora kandidujú traja prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel, Vasiľ Špirko a Ján Šanta a advokát Daniel Lipšic. „Poznanie procesov špeciálnej prokuratúry môže byť pre troch prokurátorov ÚŠP výhodou, ale či túto výhodu využijú, ukážu až nasledujúce týždne,“ uviedla organizácia.

Via Iuris však tvrdí, že viac ako minulé pôsobenie uchádzačov je dôležitejšie to, či nový špeciálny prokurátor obstojí v stresujúcom prostredí a „odolá všetkým vonkajším tlakom a pokušeniu zapáčiť sa verejnosti“.

Môže namietať svoju zaujatosť

Kandidatúru advokátovi Danielovi Lipšicovi umožnila zmena zákona, podľa ktorej môže kandidovať aj neprokurátor. Podľa Via Iuris bez ohľadu na osobu Lipšica nejestvuje prekážka, prečo by sa aktívny advokát nemohol uchádzať o post sudcu či radového prokurátora.

Pretože v prípade, že by došlo ku konfliktu záujmov dozoru nad kauzou, v ktorej aktívne pôsobil ako advokát, môže namietať svoju zaujatosť a vec prevezme iný prokurátor. Ako vysvetľuje Via Iuris, takáto možnosť však neprichádza do úvahy v pozícii šéfa ÚŠP, ktorého úlohou je dozorovať vyšetrovanie všetkých káuz tohto úradu.

„Problém je najmä v tom, ako sa takáto skutočnosť javí v očiach verejnosti. V rámci teórie zdania sa spravodlivosť má nielen vykonávať, ale musí sa aj javiť ako vykonávaná. Špeciálny prokurátor by mal byť človek, ktorý môže objektívne a nezaujato kontrolovať výkon prokurátorského dozoru v každej veci, ktorej sa ÚŠP venuje,“ konštatuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s Via Iuris.