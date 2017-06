Viac ako 50 interpretov nahralo singel na podporu obetí požiaru v Londýne

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) – Viac ako 50 svetových interpretov nahralo pod názvom Artists for Grenfell coververziu hitu Bridge Over Troubled Water dua Simon & Garfunkel na podporu obetí požiaru obytného domu v Londýne.

Za projektom stojí anglický hudobný magnát Simon Cowell, známy najmä ako porotca v súťažiach Pop Idol, The X Factor, Britain’s Got Talent alebo American Idol.

Na skladbe sa podieľali napríklad Bastille, Brian May z Queen, Carl Barat z The Libertines, Craig David, Ella Eyre, Emeli Sandé, Geri Halliwell, Gregory Porter, James Arthur, James Blunt, Jessie J, Kelly Jones zo skupiny Stereophonics, Liam Payne a Louis Tomlinson z One Direction, Nile Rodgers, Paloma Faith, Rita Ora, Robbie Williams, Stormzy, The Who a ďalší. K novinke predstavili aj videoklip.

Pri požiari v Grenfell Tower v severnom Kensingtone, ktorý sa rozhorel minulú stredu, zahynulo 79 ľudí.

Informácie pochádzajú z webstránky consequenceofsound.net a archívu agentúry SITA.