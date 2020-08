Viac ako tretina Slovákov tento rok nepocestuje na dovolenku a 39 % ľudí bude nakupovať len absolútne potrebné oblečenie

Z výskumu Fashion (Re)search, ktorý vydal vyhľadávač módy GLAMI vychádza, že 76 % užívateľov za posledné dva mesiace kúpilo nejaký módny kúsok. Až 92 % z nich nakúpilo módu online a len časť sa vrátila aj do kamenných obchodov. Kvôli strachu z koronavírusu tento rok na dovolenku nepocestuje viac ako tretina opýtaných a z tohto dôvodu pravdepodobne nenakúpia ani letné oblečenie a sezónnu obuv.

Foto: GLAMI

* Nakúpili ste v priebehu posledných dvoch mesiacov módu (oblečenie, doplnky alebo obuv) online?

Zákazníci v predchádzajúcich mesiacoch míňali viac peňazí za módu online (57 %) ako v kamenných predajniach (14 %).

Online nakupujú hlavne preto, že je to pre nich pohodlné.

17 % z opýtaných sa naučilo v e-shopoch nakupovať počas pandémie a už pri online nákupoch zostali.

Iba 3 % ľudí nakupuje online z dôvodu, že majú strach z koronavírusu.

Pokiaľ ide o nákupy v kamenných predajniach, sú užívatelia impulzívni – do kamenných obchodov zájdu hlavne vtedy, keď idú okolo a zaujmú ich zľavy vo výklade.

Foto: GLAMI

Foto: GLAMI

* Kde ste v posledných mesiacoch nakupovali módu najčastejšie?

Kvôli strachu z koronavírusu tento rok nepocestuje na dovolenku 36 % opýtaných. Časť opýtaných užívateľov svoje zahraničné plány zrušili (alebo im boli zrušené vzhľadom na situáciu) a miesto toho trávi dovolenku na Slovensku. Na Slovensku pôjde na dovolenku takisto 13 % ľudí, ktorí takto jazdia pravidelne každý rok. 8 % zákazníkov sa koronavírusu nebojí a aj napriek situácii vo svete cestujú na dovolenku k moru (polovica z nich pôjde zároveň aj na dovolenku na Slovensku).

Foto: GLAMI

Približne 5 % opýtaných na dovolenku nepôjde, lebo kvôli koronavírusu nemajú finančné prostriedky.

Aj napriek tomu, že 43 % zákazníkov uviedlo, že cestovanie na dovolenku neovplyvňuje ich nákupy módy, bude na dovolenku nakupovať viac ako 73 % z opýtaných.

39 % užívateľov však bude nakupovať iba najpotrebnejšie produkty a základné kúsky.

14 % opýtaných bude nakupovať nové trendy kúsky.

Najviac peňazí minú na letné oblečenie.

Športové oblečenie a letná obuv sú na druhom a treťom mieste.

Za módu na dovolenku neplánovalo minúť žiadne peniaze iba 11 % opýtaných.

V nasledujúcich mesiacoch budú zákazníci míňať najviac peňazí v obchodoch s cenovo dostupnou módou (30 %). Dobrou správou však je, že Slovákov čoraz viac zaujíma udržateľná móda a značky, čo dokazuje aj to, že sa tento druh módy s 28 % percentami umiestnil len kúsok za fast-fashion módou.

Foto: Shutterstock

Foto: GLAMI

Význam udržateľnosti na Slovensku všeobecne rastie a dokazuje to aj fakt, že 20 % opýtaných, ktorí nakupujú módu z druhej ruky, ju nekupujú so zámerom ušetriť. Zároveň takmer polovica užívateľov už niekedy predala svoje nosené oblečenie. Niektorí z nich svoje oblečenie takto predávajú pravidelne (13 %). Zároveň se potvrdzuje aj to, že kvalita produktov je pre Slovákov dôležitá. Viac ako 30 % z opýtaných nechce robiť kompromisy v otázke kvality a radšej si za kvalitný kúsok priplatia. Takmer polovica užívateľov by kompromis síce urobila, ale nie pri všetkom, čo nakupujú.

Foto: GLAMI

Foto: GLAMI

* za čo plánujú ľudia v nasledujúcom polroku minúť najviac peňazí

Projekt Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt vyhľadávača módy GLAMI o stave slovenskej módnej e-commerce, založený na kontinuálnom zbere dát od slovenských užívateľov internetu. Špeciálny „Covid-19: Deň po” report je založený na dátach z dotazníkového prieskumu s viac než 2400 užívateľmi slovenského internetu, ktorý prebehol od 27.7. do 5.8.2020.

