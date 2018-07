Viaceré informácie od SAV sa nezakladajú na pravde, reaguje na situáciu ministerka Lubyová

BRATISLAVA 27. júla (WebNoviny.sk) – Ministerstvo školstva upozorňuje, že viaceré medializované informácie zo strany Slovenskej akadémie vied (SAV) pri transformácii na verejné výskumné inštitúcie, sa nezakladajú na pravde.

Napríklad to, že SAV dodala do zákonom stanoveného termínu 31. mája na ministerstvo všetky dokumenty požadované zákonom alebo to, že ministerstvo požadovalo údaje nad rámec zákona a postupne zvyšovalo požiadavky, nie je pravda.

„Z tohto vyplývajú súčasné problémy s právnym vákuom a nejasnosťami so statusom organizácií a ich oprávneniami nakladať s majetkom a právami,“ povedala na piatkovej tlačovej besede ministerka školstva Martina Lubyová. Reagovala tak na štvrtkovú správu SAV, v ktorej analyzuje procesy, ktoré vykonala pri transformácii na verejné výskumné inštitúcie smerom k ministerstvu školstva od 1. januára 2018.

Potrebujú zápis do registra

Akadémia trvá na tom, že si svoje povinnosti potrebné na transformáciu splnila a zdôrazňuje, že urýchlene potrebuje zápis do registra. Verejné výskumné inštitúcie síce založené sú, ale nevznikli. Na to je potrebné, aby boli zapísané v registri.

„Inštitúcie momentálne nemôžu nakladať s peniazmi na nákup techniky, služobné cesty si zamestnanci hradia z vlastného vrecka, nie je možné zapájať sa do projektov či grantov. Nezanedbateľná je duševná ujma. V situácii, keď vedci necítia podporu zo strany štátu, ale čelia nezmyselným prekážkam, je atraktivita tohto povolania vážne ohrozená,“ povedala hovorkyňa akadémie Monika Hucáková.

Problém sa však podľa ministerky rieši. „Snažili sme sa SAV pomôcť preklenúť toto vákuum, školský výbor predložil novelu zákona o SAV, ktorá to mala riešiť tak, aby organizácie, ktoré nestihnú dodať dokumenty, mohli fungovať ďalej. Prezident Andrej Kiska však zákon vrátil a musíme to teraz spoločne so SAV riešiť,“ vysvetlila s tým, že rezort SAV ponúkol, aby využila registráciu podľa platného zákona o verejných výskumných inštitúciách už teraz.

„Ministerstvo je pripravené spolu s rezortom financií a Úradom vlády SR pracovať s jej žiadosťami s vysokou prioritou tak, aby mohli byť prerokované vládou už v auguste,“ dodala Lubyová.

Netransparentné konanie akadémie

Ministerstvo si pri transformácii všimlo, že dochádzalo k netransparentnému konaniu pri evidencii majetku SAV. Nehnuteľný majetok uviedla bez špecifikácie a podpisu, iba s odkazom na číslo listu vlastníctva. Hnuteľný majetok a iné práva a pohľadávky neuviedla vôbec.

„Nemohli sme súhlasiť so spôsobom identifikácie hnuteľného majetku, ktorý bol uvedený neurčito a bez údajov, ktoré by ho umožnili identifikovať a oceniť. Napríklad bola tam identifikácia len inventárnym číslom a slovom superpočítač, mikroskop či traktor. My sme požadovali jednoznačnú identifikáciu majetku v súlade s inventárom. Za toto je ministerstvo obviňované, že stupňovalo požiadavky?“ pýta sa Lubyová.

Upozornila na apolitickosť inštitúcie

Momentálne je spustená petícia Stojím za SAV. Medzi signatármi sú osobnosti z oblasti výtvarníctva, architektúry, herectva či sochárstva. Nechýbajú ani spisovatelia, lekári alebo fyzici či vedci z rôznych oblastí. Iniciátormi petície sú členovia iniciatívy Veda chce žiť Imrich Barák a Fedor Gömöry.

„Zaregistrovali sme, že sa šíri petícia, v rámci ktorej sme vyzývaní, aby sme zaregistrovali inštitúcie SAV. Údaje, na ktorých petícia bazíruje, však nie sú celkom pravdivé. Aj SAV priznala, že nedodala všetky dokumenty. Tie, ktoré prichádzajú, priebežne evidujeme. Zároveň ministerstvo potrebné dokumenty žiadalo jedinou výzvou, ktorú bolo potrebné urobiť zo zákona ešte v priebehu mája,“ povedala Lubyová a zároveň upozornila na apolitickosť SAV, ktorú vyžaduje zákon.

„Politizácia situácie priamo stavia pod otázku princípy fungovania SAV ako apolitickej inštitúcie a neprospieva v prvom rade samotnej SAV a vedcom, ktorí sa chcú venovať vede, a nie politike,“ uzavrela.