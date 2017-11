Vianoce 2017

BRATISLAVA 3. novembra 2017 (WBN/PR) – Do Vianoc ostáva ešte dosť času, no my myslíme na Vianoce už teraz. Nepremeškajte vianočné hitovky, trendy, tipy na vianočné darčeky a výborné vianočné recepty. To všetko na Vianoce.sk.

Prvé vianočné letáky a vianočné výklady sa objavia hneď, ako sa skončí Sviatok všetkých svätých. Napriek tomu, že je to priskoro, aspoň nám pripomenú, že je pomaly čas zamyslieť sa nad vianočnými darčekmi. Veď kupovať na poslednú chvíľu sa nie vždy oplatí….

Aj keď sa hovorí, že DARČEKY nie sú všetko, Vianoce bez nich si nevieme predstaviť. Na Vianoce.sk aj tento rok pre vás pripravujeme prehľad zaujímavých noviniek, ale aj klasiku, ktorá by vás mohla inšpirovať práve pri nákupoch vianočných darčekov.

Ďalším, veľmi prijemným symbolom Vianoc je JEDLO. Tradičné štedrovečerné menu sprevádza rodiny celé desaťročia. Ryba musí byť, šalát tiež. Ponúkneme vám zopár tipov, ako pripraviť slávnostnú večeru, aby ste si na nej pochutnali bez toho, aby utrpel váš žlčník.

Takisto je to s vianočnými koláčikmi. Tradície sa bijú so zdravou výživou. V tomto súboji môžu zvíťaziť obidvaja. Aj vianočné koláče môžu byť zdravé.

Vianočný TIP: Vieme ako upiecť mäkké medovníky

Ku krásnym vianočným darčekom, dobrému jedlu patrí ešte nezabudnuteľná atmosféra – roztomilé vianočné drobnosti povešané po byte, koledy, varené víno,…

Nezabúdame ani na duchovnú stránku a pravú podstatu Vianoc. Na Vianoce.sk nájdete odpovede na všetky zvedavé otázky. Aké sú vianočné symboly a čo znamenajú, kto nosí darčeky, ako vznikla tradícia vianočného stromčeka, aké sú zvyky na sv. Ondreja a Luciu, kto to bol svätý Mikuláš, čo je to advent…

Mysleli sme aj na deti. Pripravili sme sadu pracovných listov s vianočnou tématikou, list Ježiškovi a tipy na hry, ktorými si spríjemníte vianočné chvíle.

„Lajknite“ si nás a sledujte najväčší vianočný portál Vianoce.sk aj na Facebooku. Denne vám budeme prinášať krásne vianočné inšpirácie.

Budem úprimná, ja sa už teším…. :))

Redakcia Vianoce.sk vám praje krásny predvianočný čas!

Portál Vianoce.sk je sezónny portál, ktorý sa špecializuje na rôzne oblasti spojené s Vianocami. Prináša informácie o zvykoch a tradíciach, tipy na vianočné darčeky, ponúka vianočné recepty, nájdete tu vianočné koledy či vinše. Špecialitou je List Ježiškovi, v ktorom môžu deti vyjadriť svoje túžby a predstavy o tom, čo by radi našli pod vianočným stromčekom.