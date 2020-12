Vianoce z krabičky: štartuje darovacia akcia po celom Slovensku

Organizátori celoslovenskej darovacej akcie Vianoce z krabičky chcú darčekmi obdarovať viac ako 1 400 detí z detských domovov. Posielanie krabičiek je tento rok pre zákazníkov Zásielkovne zadarmo.

Prvého decembra opätovne štartuje charitatívny projekt Vianoce z krabičky. Je odpoveďou na nákupnú horúčku pred Vianocami. Cieľom projektu je motivovať ľudí obdarovať deti v detských domovoch, azylových centrách a sociálne slabších rodinách pomocou darčeka vloženého do krabice. Záujemcovia môžu darovať hračky, puzzle, spoločenské hry, kozmetiku a rôzne iné drobnosti, ktoré sú buď nové alebo v zachovalom stave. „Tieto detičky to nemajú úplne ideálne. Vzhľadom na koronavírus budú mnohé deti tráviť Vianoce bez svojich blízkych či priateľov. Aj malá pozornosť tak môže urobiť veľkú radosť mnohým deťom,“ konštatuje organizátorka Daša Uherková. Obdarovať je možné dievčatá aj chlapcov od 0 do 25 rokov. Viaceré detí totiž aj po dovŕšení dospelosti zostávajú naďalej v detských domov kde v kruhu ostatných detí oslavujú Vianoce. Zapojiť sa do akcie môže ktokoľvek. „Okrem dobrosrdečných ľudí hľadáme aj firmy či e-shopy, ktoré sú ochotné sa pridať k tejto myšlienke. Stačí nás kontaktovať,“ dopĺňa Daša Uherková.

Posielanie zásielok je tento rok zdarma

Spôsob posielania krabičiek je tento rok veľmi jednoduchý. „Každý kto sa rozhodne poslať darček v krabičke môže využiť služby Zásielkovne úplne zadarmo. Aby sme ich stihli doručiť ešte do Vianoc, je potrebné ho poslať najneskôr do 7. 12. 2020 na ktoromkoľvek z našich 1 100 výdajných a podacích miest,“ konštatuje Alex Gerbóc za Zásielkovňu. Ľudia, ktorí sa rozhodnú niekoho obdarovať krabičkou si môžu vybrať pohlavie, vek dieťaťa a dokonca aj zariadenie do ktorého darček poputuje. Na odoslanie balíčka zadarmo si stačí iba stiahnuť mobilnú aplikáciu Zásielkovňa, kliknúť na tlačidlo Vrátiť zásielku a zadať jeden z uvedených vratkových kódov – kódy pre bezplatné odosielanie do jednotlivých centier. Zabalenú zásielku stačí následne už len zaniesť na ktorékoľvek z výdajných a podacích miest Zásielkovne, ktoré vám najviac vyhovuje.

#GivingTuesday

Práve v rámci dňa štedrosti – #GivingTuesday spúšťa nezisková organizácia robme radosť spoluprácu so Zásielkovňou. Sviatok štedrosti, darovania a dobrovoľníctva vznikol v roku 2012 a postupne sa rozšíril do vyše 150 krajín. Len na Slovensku sa za posledné 3 roky vyzbieralo viac ako 220 000 eur, vyše 28 ton oblečenia a iných potrebných vecí, odpracovalo sa veľké množstvo dobrovoľníckych hodín a vykonalo sa množstvo dobrých skutkov.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Zásielkovňa.sk