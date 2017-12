Vianočné balíčky treba posielať do 20. decembra, na Silvestra budú otvorené len vybrané pošty

BRATISLAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská pošta počas vianočnej prevádzky spracuje denne 45- až 47-tisíc balíkov a viac ako 3,2 milióna listových zásielok. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková, ľudia by preto mali vianočné zásielky posielať v predstihu.

Aby zásielka prišla do Vianoc, posledný dátum na poslanie pohľadnice, listu alebo balíka druhou triedou je 20. decembra, v prípade prve triedy alebo pri využití expres kuriéra Slovenskej pošty je treba zásielku poslať do 21. decembra. Do krajín Európskej únie je pohľadnica zvyčajne doručená do siedmich pracovných dní, v prípade prvej triedy do piatich pracovných dní.

Slovenská pošta tento rok zaviedla novinku s názvom Moja pohľadnica. Prostredníctvom aplikácie na webe Slovenskej pošty si ľudia môžu vytvoriť pohľadnicu s vlastnou fotkou. Tú treba objednať najneskôr do 19. decembra, aby bola doručená do Vianoc.

Slovenská pošta zároveň informuje, že pošty budú zatvorené 24., 25. a 26. decembra, na Nový rok 1. januára a na sviatok Troch kráľov 6. januára. V posledný deň tohto roka budú otvorené len vybrané pošty, ich zoznam je zverejnený na webovej stránke Slovenskej pošty.