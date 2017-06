Video: Slovan má stále nevyrovnané záväzky aj voči hráčom, asistentom Říhu bude i Petrovický

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Slovan Bratislava už v pondelok 3. júla začne s prípravou na svoj šiesty súťažný ročník v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Klub v medzisezónnom zasiahla jedna výrazná zmena, keď Maroša Krajčiho na pozícii generálneho manažéra nahradil Patrik Ziman. Ten oficiálne nastúpi do funkcie v sobotu 1. júla.

“Moja pracovná kariéra doteraz nesmerovala k športu, ale vždy som k nemu mal blízko. Samozrejme, ako fanúšik som sa zaujímal aj o hokej,“ uviedol nový GM “belasých“ Patrik Ziman a pokračoval: “Moja profesionálna kariéra sa uberala manažérsko-mediálnym smerom a som presvedčený, že moje skúsenosti v tejto oblasti budem schopný zužitkovať v prospech športového klubu. Ponuka prišla nečakane, rozhovory trvali viac ako mesiac. Vyjasnili sme si parametre spoločného fungovania a dohodli na podmienkach spolupráce. Prvé kroky už mám trochu za sebou. V pondelok zamierim do kabíny. Začnem preberať agendu, isto toho nebude málo.“

Říha bude mať ako asistenta Petrovického

Slovan sa počas nasledujúceho týždňa presunie do rakúskeho Brücku, kde absolvuje sústredenie. Potom prídu na rad prípravné zápasy a 22. augusta ostrý štart KHL. Súťaž by mali “belasí“ začať stretnutiami vonku, prvý domáci duel odohrajú 1. septembra. Potvrdiť to ešte musí vedenie súťaže. Hlavný kouč Miloš Říha bude mať na pozícii asistenta k dispozícii aj Róberta Petrovického, s ktorým sa vedenie klubu dohodlo na spolupráci v predchádzajúcich dňoch.

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom spoločnej prípravy na sezónu sa stále viac hovorí o možných príchodoch hráčov, najmä zo zahraničia. “Počas víkendu by sme mali dosiahnuť dohodu s posledným hráčom, o ktorého máme záujem. Zostanú voľné dve miesta na pozícii obrancu a päť medzi útočníkmi. Tie obsadíme hráčmi zo zahraničia,“ referuje športový riaditeľ klubu Oldřich Štefl.

Vedenie Slovana rokovalo aj s dvojicou hráčov zo zámoria, ktorí sa v klube osvedčili v predchádzajúcej sezóne – Jeffom Taffom a Jonathanom Cheechoom. “S Taffom sme stále v kontakte. Rokovali sme aj s Cheechoom. Jeho predstava je však taká, že by sa chcel pripojiť k tímu až v októbri či novembri. Ešte budeme riešiť, či sa vydáme touto cestou. Máme ponuku aj na dvoch hráčov z Ruska, ale zatiaľ to vyzerá, že pôjdeme zámorskou cestou. Oslovil nás napríklad agent Cama Barkera, ale nás zaujímajú beci praváci. Takže s ním nerátame. Stále deklarujeme, že najradšej by sme mali len Slovákov. Niektorí slovenskí hráči sa však vyberú českou alebo zámorskou cestou, pri požiadavke kvality prichádzame k tomu, že časť tímu nemôže byť slovenská,“ informoval Štefl a prezradil aj to, že za váhaním hráčov zo zámoria s podpisom kontraktov možno hľadať aj chýbajúce financie z minulej sezóny.

Slovan pripravuje niekoľko noviniek

Slovan do novej sezóny pripravuje niekoľko noviniek, ktoré súvisia s organizáciou domácich duelov v KHL. “V súčasnosti máme predaných asi 3300 celosezónnych vstupeniek, začína ďalšia vlna ich predaja. Odhadujem, že ich predáme ešte približne tisíc. Fanúšikovia sa môžu tešiť na veľa noviniek v súvislosti so sprievodným programom pri našich domácich dueloch,“ povedal marketingový šéf klubu Milan Vajda a priblížil, že dresy Slovana prešli pred novým ročníkom menším redizajnom.

Pri Slovane Bratislava sa dlhodobo hovorí o chýbajúcich výplatách a neplnení si záväzkov. Ani teraz nemá všetko vyrovnané. “Požiadali sme o odklad dokladovania vysporiadania všetkých záväzkov o tri týždne. Sme presvedčení, že sme schopní to dovtedy vyriešiť. Zatiaľ nemáme odpoveď, či nám KHL vyhovie. Čo sa týka hráčov, ide o dve výplaty, u niektorých dva a pol. Celkovú sumu nie je možné špecifikovať,“ povedal výkonný viceprezident klubu Juraj Široký mladší.

V súvislosti s otázkami o možnom zotrvaní Slovana v KHL viac ako jednu nasledujúcu sezónu, nový GM Patrik Ziman poznamenal: “Mám dva veľké ciele. Čo najskôr stabilizovať finančnú situáciu klubu a druhým je postup do play-off. Aj v súvislosti s mojou profesionálnou budúcnosťou, nevstupoval by som do klubu, ktorý by to skúšal na jednu sezónu a potom sa uvidí. Urobíme všetko pre to, aby sme rozvíjali HC Slovan.“