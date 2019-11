Video: Atlético Madrid otočilo zápas, v La Lige sa hralo aj sevillské derby

Futbalisti Atlética Madrid v 13. kola La Ligy zvíťazili nad Espanyolom Barcelona, a to aj napriek tomu, že od 39. minúty po góle Dardera prehrávali 0:1. Ešte do konca úvodného dejstva vyrovnal Correa a v druhom polčase sa do gólovej listiny zapísali aj Morata a Koke.

Otáčať výsledok museli aj hráči Athletica Bilbao, ktorí po polčase prehrávali s Levante 0:1. Po zmene strán včak Muniain a Capa zariadili, že tri body ostanú doma. Večer bolo na programe aj bitka o Sevillu medzi Realom Betisom a FC.