Video: Barry vyrovnal rekord Giggsa v počte štartov v Premier League

WEST BROMWICH 18. septembra (WebNoviny.sk) – Anglický futbalový stredopoliar Gareth Barry nastúpil v drese West Bromwichu Albion v sobotňajšom zápase 5. kola tamojšej Premier League proti West Hamu United (0:0) a pripísal si tak už 632. štart v tejto dlhodobej súťaži.

Vyrovnal tak doterajší rekord Walesana Ryana Giggsa, ktorý všetkých 632 zápasov v Premier League odohral vo farbách Manchestru United.

Ako pripomenulo štatistické twitterové konto OptaJoe, Barry sa zároveň stal prvým hráčom v dejinách najvyššej anglickej súťaže, ktorého 600-krát nominovali do základnej zostavy. Tridsaťšesťročný defenzívny stredopoliar v minulosti hral aj za Everton, Manchester City a Aston Villu.

V Premier League debutoval ako 17-ročný

Barry debutoval v Premier League ako 17-ročný, keď 2. mája 1998 vybehol na ihrisko v drese Aston Villy proti Sheffieldu Wednesday. Sobotňajší rekordný zápis prišiel 19 rokov a 137 dní po jeho premiérovom štarte.

„Tento moment ma napĺňa hrdosťou. Je to obrovské číslo a zároveň šťastie, že som sa celé tie roky dokázal udržiavať v kondícii. Až keď definitívne ´zavesím kopačky na klinec´ a spätne sa obzriem do minulosti, uvedomím si, aké je to veľké číslo. Môj debut v Premier League si stále pamätám veľmi živo. Odvtedy sa toho stalo tak veľa,“ skonštatoval pre BBC Sport Gareth Barry.

Kariéru zatiaľ neplánuje ukončiť

Barry zatiaľ neplánuje ukončiť hráčsku kariéru. „S futbalom skončím, keď ma prestane baviť a zistím, že mám dosť a nestíham držať krok s ostatnými chlapcami,“ doplnil Barry.

„Gareth bol hráč, ktorého som vždy obdivoval a rešpektoval. Keď sme ho priviedli do nášho klubu, uvedomili sme si, akú má kvalitu. Škoda, že práve nezačína svoju kariéru a prišiel k nám až na jej konci. Myslím si, že vďaka spôsobu, akým sa o seba stará, môže hrať na vrcholovej úrovni ešte aspoň dva alebo tri roky,“ vyhlásil tréner WBA Tony Pulis.