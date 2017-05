Video: Bielorusi sa rozlúčili so šampionátom víťazstvom nad Nórmi

aktualizované 16. mája o 16:07

PARÍŽ 16. mája (WebNoviny.sk) – V parížskej B-skupine majstrovstiev sveta v hokeji v utorok popoludní Bielorusi zdolali Nórov 4:3. V tabuľke ich však nepredstihli, Nóri zostali s 8 bodmi na šiestom a Bielorusi so 7 bodmi na siedmom mieste. Parížska postupová štvorica do štvrťfinále bola známa už pred záverečným dňom súbojov v základných skupinách.

Kým v prvej tretine sa do štatistiky úspešných strelcov nezapísal nikto, v tej druhej hneď traja hokejisti. Bielorusi išli v 27. min do vedenia zásluhou beka Jevgenija Lisoveca, no o 9 minút vyrovnal obranca českého Litvínova Daniel Sörvik. Bieloruskí reprezentanti však do kabín odchádzali s vedením 2:1, keď sa presadil Alexander Kulakov.

Nóri do posledného dejstva na šampionáte vleteli výborne. Počas menej než 2 minút stihli otočiť skóre na 3:2 vo svoj prospech. Úspešnými strelcami bol Aleksander Reichenberg a kapitán Jonas Holös. To bolo zo strany “Vikingov” všetko, ale nie z bieloruskej.

Šesť minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 3:3 Iľja Šinkevič a o tri minúty zabezpečil Bielorusom víťazstvo 2-gólový strelec Jevgenij Lisovec.

MS v hokeji 2017: B-skupina

Paríž

Bielorusko – Nórsko 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Góly: 27. Lisovec (Stefanovič), 38. Kulakov (Stas, Demkov), 55. Šinkevič (Kovyršin, Stefanovič), 57. Lisovec (Pavlovič, Linglet) – 36. Sörvik (M. Olimb), 42. Reichenberg (Thoresen, Ödegaard), 44. Holös (Martinsen, M. Olimb)

Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Piechaczek (Nem.), Wehrli (Švaj.) – Leermakers (Hol.), Vanoosten (Kan.), 3867 divákov

Hlasy

zdroj: iihf.com

Charles Linglet (útočník Bieloruska): “Dnes to bolo pre nás ťažké. Sme radi, že sme vyhrali. Myslím si, že sa budeme cítiť trochu lepšie. Musíme sa z toho, čo sme predviedli na tomto turnaji, poučiť aj smerom do budúcnosti. Na takéto podujatie sa treba lepšie pripraviť. Nesmieme znovu začať šampionát tak slabo ako v prvých štyroch stretnutiach v Paríži.”

Patrick Thoresen (útočník Nórska): “Sme sklamaní. Mali sme šancu dostať sa na deviate miesto v celkovom hodnotení turnaja, čo sme si dali za cieľ po tom, čo sme po prehre s Kanadou stratili šancu na štvrťfinále. Je smutné, ako slabo sme proti Bielorusku hrali. Viem, že majú dobrý tím, no na rozdiel od nich my sme ešte mali pre čo bojovať. Akýmsi spôsobom sme sa dostali na ich úroveň hry. Strácali sme priveľa pukov najmä v obrannom pásme. Naša hra dnes bola veľkým sklamaním.”