Video: Boston vyradil Washington a vyzve Cleveland v konferenčnom finále

BOSTON 16. mája (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Clevelandu v pondelok konečne spoznali meno súpera vo finále play-off Východnej konferencie NBA. Právo vyzvať obhajcu titulu si vybojovali hráči Bostonu, ktorí v najdlhšej možnej semifinálovej sérii prevýšili Washington 4:3 na zápasy.

V rozhodujúcom siedmom stretnutí Celtics uspeli na vlastnej palubovke 115:105. Popri tradičnom lídrovi Isaiahovi Thomasovi (29 bodov, 12 asistencií) sa kariérnym maximom zaskvel kanadský pivot Kelly Olynyk, ktorý nastrieľal 26 bodov .

“Každý dnes vydal zo seba to najlepšie a vypálilo to dobre. Bol to tímový výkon podporený tvrdou prácou. Náročná sedemzápasová séria. Washington má skvelý tím, celý čas premieňali veľké strely, ale prežili sme to,” pochvaľoval si Olynyk.

Prvý diel konferenčného finále je v Bostone, keďže sa stal najúspešnejším tímom východu po základnej časti, na programe v stredu. “Aká výnimočná príležitosť bojovať proti Clevelandu,” tvrdí tréner Brad Stevens

Semifinále play-off NBA

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston – Washington 115:105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26) – konečný výsledok série 4:3

Najviac bodov: I. Thomas 29 (12 asistencií), Olynyk 26, Horford 15 – Beal 38 (5 trojok), Porter 20 (10 doskokov), Markieff Morris a Wall (11 asistencií) po 18