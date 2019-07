Video: Brazílčania vypojili Messiho z hry a postúpili do finále Copa América

Brazília bez Neymara je lepšia ako Argentína s Messim. Prvé semifinále juhoamerického futbalového šampionátu Copa América sa v súboji odvekých rivalov skončilo triumfom Brazílie nad Argentínou 2:0.

Brazílčania zabojujú v dvadsiatom finále o deviaty titul proti víťazovi druhého semifinále medzi obhajcom trofeje Čile a Peru. Tento zápas odohrajú vo štvrtok nadránom od 2.30 h SELČ. Argentína čaká na titul na Copa América od roku 1993.

Prestížny súboj pred 56 000 divákmi na štadióne Mineirao v Belo Horizonte rozhodla príkladná spolupráca dvoch hráčov.

Prvý gól strelil v 19. min Gabriel Jesus po prihrávke Roberta Firmina a v 71. min si úlohy vymenili – na konečných 2:0 spečatil Firmino po akcii Gabriela Jesusa. Na konci zápasu tisícky domácich fanúšikov spustili oslavné chorály „olé, olé, olé“.

„Kanárici“ dôverovali svoju hernému plánu

Najsmutnejším mužom hostí bol pravdepodobne kapitán Lionel Messi, ktorý sa opäť nedočkal triumfu s Argentínou na významnom medzinárodnom podujatí. Jediný dosiahol v roku 2008 na olympijskom turnaji v Pekingu, ktorý však nemá potrebnú prestíž vzhľadom na to, že na OH reprezentujú väčšinou hráči do 23 rokov doplnení o pár starších futbalistov.

„Toto víťazstvo je pre trénerský štáb nášho tímu. Museli tvrdo odolávať rôznym pochybovačom, že s touto hrou nemôžeme uspieť. My sme však vytrvalo dôverovali nášmu hernému plánu a teraz sme sa dočkali odmeny,“ povedal obranca Daniel Alves, jeden z najlepších hráčov zápasu.

Už 36-ročný kapitán brazílskeho tímu sa výrazne pričinil o úvodný gól v sieti Argentíny, keď si elegantne poradil s dvomi hráčmi súpera a posunul loptu na krídlo Firminovi. Útočník FC Liverpool ju poslal na hranicu „malého vápna“ a tam už nekrytý Gabriel Jesus nemal problém zakončiť.

Messiho strela do pravej žrde

Po polhodine hry mohlo byť vyrovnané. Messi centrom z priameho kopu našiel hlavu Sergia Agüera a ten poslal loptu do brvna brazílskej bránky. V 58. min mohol udrieť argentínsky kapitán Messi, ale lopta po jeho strele ľavačkou sa len odrazila od pravej žrde bránky Allisona Beckera. V 71. min pridali „kanárici“ druhý úder do tváre „albicelestes“.

Do rozhodenej obrany hostí vyšprintoval Gabriel Jesus, zasekol si jedného z obrancov a adresoval „tutovku“ Firminovi, ktorý nemal problém zakončiť do prázdnej bránky. Brazílski fanúšikovia to vzápätí dali svojim juhoamerickým rivalom poriadne „vyžrať“. Vo svojich víťazných choráloch si neodpustili zmienku o nedostatku Messiho trofejí z veľkých turnajov či drogovej minulosti Diega Maradonu.

„Mali sme šance, nastrelili sme konštrukciu bránky a boli tam aj fauly na našich hráčov, po ktorých nenasledovali pokutové kopy. Dnes nám nebolo súdené. Vzhľadom na predvedenú hru sme si však my viac zaslúžili postup do finále,“ zhodnotil tréner Argentíny Lionel Scaloni.

Casemiro pochválil duo Jesus – Firmino

Kormidelník Brazílie Tite po zápase pripomenul, že kľúčom k úspechu bolo vypojenie Messiho z hry. Domácim sa to síce nie vždy darilo, ale rozhodla ich efektivita v zakončení. Na strely mimo bránku to bolo 6-1 pre Argentínu.

Messi a spol. síce zatlačili súpera najmä v druhom polčase, ale chýbala im koncovka.„Dôležitú úlohu v kontrole zápasu zohral stred poľa v zložení Philippe Coutinho, Arthur a Casemiro. Nedovolili Messimu rozvinúť jeho nadpozemské schopnosti,“ uviedol Tite.

Stredopoliar Realu Madrid Casemiro vo svojom hodnotení pochválil útočné duo Gabriel Jesus – Roberto Firmino. „Takéto zápasy sú o detailoch, ale dnes odviedli naši útočníci výbornú prácu. Keď sa im naskytla šanca, skórovali,“ povedal Casemiro. „Súper bol efektívnejší a to rozhodlo. My sme mali dobré, ale aj horšie fázy v tomto zápase. Šance sme si utvorili, ale nepremenili sme ich,“ kontroval obranca Argentíny Nicolás Tagliafico.

Dejiskom finálového zápasu Copa América bude v nedeľu legendárna Maracaná v Riu de Janeiro. Brazília čaká na titul v tejto súťaži od roku 2007. Všetky doterajšie štyri ročníky, ktoré sa uskutočnili v „krajine samby a kávy“, však vyhrala domáca reprezentácia.