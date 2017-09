Video: Celý svet takmer nevidel Saganov historický triumf, Nóri vysvetľujú škandál s výpadkom obrazu

BERGEN 24. septembra (WebNoviny.sk) – Za prerušenie televízneho signálu počas záverečných kilometrov v pretekoch mužov s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Bergene môže výpadok prúdu.

Diváci pred televízormi na celom svete prišli o rozhodujúce momenty, počas ktorých sa rodilo historické tretie víťazstvo Petra Sagana v neprerušenej sérii. Počas výpadku signálu došlo k dostihnutiu štvorčlennej skupinky na čele pretekov a Sagan sa tým dostal do boja o víťazstvo.

„V meste Floyen došlo v tej chvíli k výpadku elektriny, čo spôsobilo, že sa nedostala do prijímačov, ktoré odpovedajú na signály z kamier na helikoptére a motocykloch. To viedlo k tomu, že sa signál nedostal späť do nášho technického vozu. Situáciu sme museli riešiť tak, že sme sa v posledných minútach prenosu napojili na statické kamery lokalizované v centre Bergenu,“ ozrejmil celú situáciu pre web nrk.no Jan-Petter Dahl, PR a média riaditeľ nórskej televíznej stanice TV 2, ktorá zabezpečovala prenos pretekov.