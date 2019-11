V americkom New Jersey narazil kabriolet vo vysokej rýchlosti do prvého poschodia komerčnej budovy, pričom v aute zomreli dvaja ľudia. Polícia z Toms River uviedla, že vodič červeného Porsche Boxster v nedeľu po 06:30 miestneho času stratil kontrolu nad vozidlom, ktoré následne vyletelo do vzduchu a vrazilo do budovy. Na mieste zomreli 22-ročný Braden DeMartin a 23-ročný Daniel Foley. V budove sa v čase nehody nikto nenachádzal.