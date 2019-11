Video: Chára na Deň vďakyvzdania roznášal koláče po Bostone, kapitána Bruins za to milujú

Na Deň vďakyvzdania zvyknú v Amerike obdarovať jedlom aj neznámych ľudí alebo tých, ktorí trpia núdzou. Túto peknú tradíciu, ktorej korene siahajú až do 17. storočia, si ctia aj v hokejovom klube Boston Bruins a v praxi ju už roky napĺňa aj kapitán „medveďov“ Zdeno Chára.

Aj tento rok sa najvyšší muž NHL v posledný novembrový štvrtok vydal do ulíc Bostonu, aby obdaroval ľudí tradičnými koláčmi z Mike´s Pastry. Zastavil sa na hasičskej stanici aj v Dome svätého Františka, kde ho s otvorenou náručou vítali obyvatelia Bostonu.

„Milujem, keď môžem dávať. Mám to radšej, ako byť obdarovaný. Cítim pokoru, keď vidím všetkých tých ľudí, ktorí rovnako pomáhajú a rozdávajú jedlo. Ja som len malý dielik v tejto veľkej skladačke ľudskosti,“ povedal Chára, cituje ho bostonský portál cbslocal.com.

Stovky komentárov a lajkov

Charitatívne posolstvo Vďakyvzdania si u svojho kapitána obľúbilo množstvo fanúšikov tímu Boston Bruins. Pod videom na facebookovom profile Bostonu s Chárom roznášajúcim jedlo sa za prvých niekoľko hodín objavilo množstvo ďakovných komentárov a 2500 lajkov.

„Ďakujeme, pane! Rád vidím, keď športové hviezdy z rôznych odvetví robia takéto veci. Zdeno išiel za ľuďmi a urobil ich deň výnimočným. Vzhľadom na to, aký má tento pán nabitý program, je úžasné, že si nájde čas na niečo také. Ukazuje to, aká veľká osobnosť je Chára,“ napísal fanúšik pod menom Jeff Faucher.

„Si pre mňa inšpirácia odvtedy, čo si prišiel do Bostonu a rovnako pre nás všetkých Big Z,“ pridala poďakovanie Cathy Maio. Svoj súhlasný názor pridala aj Jean Cormier House: „Boston Bruins si ctí tradície. Je to PR, ale mám to rada, lebo je to dôležité pre toto mužstvo. Je to jedna z vecí, ktoré ho definujú. Gratulujem Zdenovi Chárovi! Urobil skvelú robotu, keď rozšíril tento tradičný odkaz generácií. Medvedi, ste najlepší.“

Boston momentálne kraľuje celej NHL

Kuriérom s jedlom sa vo štvrtok stal aj starosta Bostonu Marty Walsh. Slávnostne vyrezal prvý kúsok morky na tento účel, čo je dlhoročná tradícia. Celkovo len do Domu sv. Františka zabezpečili odvoz 52 moriek a 55 kg zeleniny.

„Nech už si ľudia v našom meste prechádzajú čímkoľvek, musia cítiť, že sme s nimi a chceme zlepšiť ich život,“ uviedol Walsh.

Na Deň vďakyvzdania sa v NHL hral iba jeden zápas (Montreal prehral s New Jersey 4:6). Momentálne najlepší tím súťaže Boston sa dostane späť do hry v piatok, keď už v popoludňajšom čase od 13.00 h privíta na domácom ľade New York Rangers.