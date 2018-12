Video: Chicago a St. Louis v NHL utŕžili debakel, Halák nechytal a Pánik s „mínuskou“

NEW YORK 17. decembra (WebNoviny.sk) – V nedeľňajšom programe NHL sa na ľade prestížnej profiligy predstavil jediný slovenský hokejista.

Útočník Arizony Richard Pánik však rovnako ako jeho ostatní spoluhráči vyšiel bodovo naprázdno v súboji na ľade Caroliny. Hurricanes zvíťazili 3:0. Pánik si počas 16:28 min pripísal jeden mínusový bod a 2 „hity“.

Boston prehral doma s Buffalom 2:4 aj vinou dvoch gólov Jeffa Skinnera. Krídelník Sabres sa dostal už na 24 gólov a z druhého miesta stíha ruského lídra tabuľky strelcov Alexandra Ovečkina (29). V bránke Bruins dostal prednosť Tuukka Rask pred Jaroslavom Halákom, ale 23 zákrokov 31-ročného Fína „medveďom“ na body nestačilo.

Flames vedú Západnú konferenciu

Hráči Calgary triumfovali na ľade St. Louis vysoko 7:2 a so 46 bodmi a bilanciou 22-10-2 sú spolu s Winnipegom na čele tabuľky Západnej konferencie. Dvoma gólmi a asistenciou sa blysol Johnny Gaudreau, ktorý má z ostatných 15 zápasov 26 bodov (9+17).

Lepšiu bilanciu po úvodných 34 zápasoch sezóny ako teraz mali „plamene“ iba v jedinej majstrovskej sezóne 1988/1989 s 51 bodmi a zápasovým výkazom 23-6-5.

„Už neraz sa nám v tejto sezóne stalo, že sme v prvej tretine odskočili súperovi o tri či štyri góly. Je pekné mať taký začiatok zápasu,“ uviedol strelec prvého gólu Flames Matthew Tkachuk na webe NHL.

Černák chýbal v zostave „bleskov“

Vo Východnej konferenciu je na čele Tampa Bay, ktorá v nedeľu prehrala práve vo Winnipegu 4:5 po predĺžení. Zápas rozhodol 42 sekúnd pred koncom predĺženia Mark Scheifele, s bilanciou 1+2 prvá jeho hviezda.

V zostave Tampy Bay chýbal slovenský obranca Erik Černák, ktorý po prvých 16 zápasoch NHL v kariére (bilancia 0+5) prepustil miesto uzdravenému Antonovi Straalmanovi. Tréner Jon Cooper však upozornil, že sa automaticky nezbavuje talentovaného slovenského beka známeho aj fyzickou hrou do tela.

„Čaká nás teraz pokračovanie kanadského ´tripu´ a Černák si na ňom zahrá,“ povedal Cooper na webe denníka Tampa Bay Times o blížiacich sa dueloch na ľade Vancouveru, Calgary a Edmontonu. Prehrou vo Winnipegu prišli jeho zverenci o 8-zápasovú sériu víťazstiev. „Naša hra nebola vždy najkrajšia, ale skúšali sme obrúsiť hrany a nakoniec využili svoje šance,“ skonštatoval Mark Scheifele na webe NHL.

Fleury sa vyrovnal Espositovi

Hráči tímu Vegas Golden Knights zvíťazili 4:3 predĺžení na ľade slávnej Madison Square Garden nad domácim tímom New York Rangers.

Finalista play-off v uplynulej sezóne prehrával v New Yorku od 2. min gólom Bradyho Skjeia, ale zásahmi Reillyho Smitha a Paula Stasneho otočil na 2:1. Za domácich potom vyrovnal Mika Zibanejad, neskôr na zásah William Cariera reagoval Chris Kreider. Duel dospel až do predĺženia, v ktorom druhý bod pre Vegas zariadil dvanástym gólom v sezóne Alex Tuch.

„Jazdcom“ sa aktuálne príliš nedarí, keď prehrali osem z ostatných desiatich duelov. V tabuľke Metropolitnej divízie sú až na 6. priečke. V bránke hostí si 423. triumf v kariére pripísal gólman Marc-Andre Fleury a v historickom rebríčku sa na 9. mieste vyrovnal Tonymu Espositovi. „Od začiatku až do konca sme hrali veľmi dobre a zaslúžili sme si vyhrať,“ povedal Fleury pre oficiálny web NHL.

Sumáre NHL

nedeľa

New York Rangers – Vegas Golden Knights 3:4 po predĺž. (1:1, 1:2, 1:0 – 0:1)

Góly: 2. Skjei (Bučnevič, K. Hayes), 22. Zibanejad (K. Hayes, Zuccarello), 44. Kreider (K. Hayes) – 12. R. Smith (C. Miller, Marchessault), 26. P. Stastny ( Pacioretty, Tuch), 33. Carrier (Nosek), 63. Tuch (P. Stastny, C. Miller)

Carolina Hurricanes – Arizona Coyotes 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 30. Foegele (De Haan, Pesce), 34. Svečnikov (Faulk, J. Williams), 45. Aho (De Haan, Teräväinen)

Richard Pánik (Arizona) odohral 16:28 min, pripísal si jeden mínusový bod a 2 „hity“

St. Louis Blues – Calgary Flames 2:7 (0:4, 2:1, 0:2)

Góly: 23. Sundqvist (Nolan, Dunn), 39. Bozak (Dunn) – 6. M. Tkachuk (Giordano, E. Lindholm), 11. E. Lindholm, 17. Giordano (J. Gaudreau, M. Tkachuk), 19. Quine (Hanifin, Jankowski), 26. J. Gaudreau (D. Ryan), 57. J. Gaudreau (Monahan, E. Lindholm), 59. Quine (Czarnik, Brodie)

Boston Bruins – Buffalo Sabers 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Góly: 26. Kampfer (Nodström, Backes), 54. Krug (Krejči, Forsbacka Karlsson) – 24. Skinner (Eichel, Dahlin), 46. Eichel (Reinhart, Dahlin), 57. Skinner (Eichel, Reinhart), 60. Eichel (Reinhart, Girgensons)

Chicago Blackhawks – San Jose Sharks 3:7 (3:2, 0:3, 0:2)

Góly: 3. DeBrincat (Gustafsson), 4. Strome (Murphy, P. Kane), 13. Perlini (Sikura, Seabrook) – 10. M. Karlsson (Radil, Burns), 11. Sörensen (Thornton, Labanc), 25. E. Kane (Burns, E. Karlsson), 28. Goodrow (Braun, M. Karlsson), 37. Couture (Dillon, E. Kane), 54. Labanc (Burns, Hertl), 59. Hertl (Couture)

Winnipeg Jets – Tampa Bay Lightning 5:4 po predĺž. (1:1, 2:2, 1:1 – 1:0)

Góly: 20. Perreault (Myers, Ehlers), 29. B. Tanev (Lowry, Morrissey), 40. Ehlers (Scheifele, Wheeler), 55. Ehlers (Scheifele, Byfuglien), 65. Scheifele – 14. Killorn (Palát, Vasilevskij), 30. Stamkos (Palát), 39. T. Johnson (Point, Sergačev), 47. Kučerov (Stamkos, Point)

Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Góly: 32. Edler (Boeser, Horvat), 35. Boeser (B. Hutton, Markström), 44. E. Pettersson (Goldobin, Boeser), 59. Horvat (Roussel, Edler) – 22. Nugent-Hopkins (Khaira, A. Larsson), 56. Chiasson (McDavid, Nurse)