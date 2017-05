Video: Cleveland uspel aj v Toronte, San Antonio sa prvý raz ujalo vedenia

NEW YORK 6. mája (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Clevelandu uspeli aj v treťom semifinále play-off Východnej konferencie NBA proti Torontu. Pod košmi Raptors zvíťazili v piatok 115:94, keď poslednú štvrtinu vyhrali presvedčivo 36:17 a v sérii vedú 3:0 na zápasy. Už v nedeľu môžu v Air Canada Center spečatiť očakávaný postup do konferenčného finále.

“Vedeli sme, že prichádzame do nepriateľského prostredia, v ktorom proti nám použijú všetko bez ohľadu na to, kto je v zostave. Museli sme to prežiť. Nepotrebujeme premýšľať nad ukončením série už po štyroch zápasoch či oddychom, musíme sa zamyslieť na tým, čo treba v nedeľu spraviť v obrane aj útoku,” poznamenal s 35 bodmi najlepší strelec Cavaliers LeBron James, ktorého tím ešte v tohtoročnom play-off ani raz nezaváhal.

Tréner Toronta Dwane Casey hodnotí chradnúce šance svojich zverencov na úspech v sérii triezvo. “Nedeľňajší zápas bude o hrdosti. Nechcete predsa, aby vás súper zmietol v štyroch zápasoch, najmä nie vo svojej hale,” povedal.

Aj bez operovaného Tonyho Parkera, ktorý si v druhom dueli roztrhol šľachu v ľavej nohe, sa basketbalisti San Antonia v semifinále Západnej konferencie proti Houstonu prvý raz ujali vedenia. V piatkovom súboji na palubovke Rockets zvíťazili 103:92 najmä vďaka 26-bodovej dvojici Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge. Domácim nestačilo 43 bodov Jamesa Hardena. Štvrtý súboj za stavu 2:1 pre Spurs bude v nedeľu opäť v Houstone.

Semifinále play-off NBA – piatok

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Toronto – Cleveland 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36) – stav série 0:3

Najviac bodov: DeRozan 37, Valančiunas 19, N. Powell 13 – L. James 35, Love (13 doskokov) a Irving po 16

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Houston – San Antonio 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31) – stav série 1:2

Najviac bodov: Harden 43 (5 trojok), Ariza 17 (5 trojok), Capela 12 (16 doskokov) – Aldridge (10 doskokov) a K. Leonard po 26, Mills 15