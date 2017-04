Video: Columbus odvrátil koniec proti Pittsburghu, San Jose zničilo Edmonton

NEW YORK 19. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti Columbusu Blue Jackets triumfovali v utorok nad Pittsburghom Penguins tesne 5:4 a znížili stav štvrťfinálovej série play-off Východnej konferencie NHL na 1:3 na zápasy. Hráči víťazného mužstva ani raz v zápase neprehrávali, najvýraznejší náskok si zabezpečili v 25. min, keď viedli už 3:0.

“Tučniaci” duel zdramatizovali

“Tučniaci” duel zdramatizovali aj zásluhou troch bodov krídelníka Phila Kessela (1+2). Brankár Columbusu Sergej Bobrovskij zneškodnil 27 z 31 striel súpera, jeho náprotivok Marc-André Fleury zastavil 29 z 34 pokusov domácich. “Mali sme lepší forčeking i držanie puku. Po našom druhom góle Pittsburgh zlepšil hru, ale dokázali sme odpovedať. Moji hráči veľa času obetovali, aby postúpili do play-off a teraz by si neužili ani jedno víťazstvo v play-off? Máme na konte jeden triumf a súper ešte stále pred nami veľký náskok, ale musíme ísť od zápasu k zápasu. Týmto spôsobom sa pokúsiť spraviť niečo s vývojom série,” povedal tréner Columbusu John Tortorella. Pittsburgh bude mať ďalšiu šancu postúpiť do druhého kola play-off už vo štvrtok 20. apríla na domácom ľade.

Hráči New Yorku Rangers zvíťazili nad súpermi z MontrealuCanadiens 2:1 a vyrovnali stav série na 2:2. O triumfe “jazdcov” rozhodol presným zásahom v 25. min Rick Nash. Skúsený útočník zúžitkoval presnú prihrávku Ryana McDonagha a z bezprostrednej blízkosti prekonal brankára Montrealu Careyho Pricea, ktorý počas duelu predviedol 30 zákrokov. “Jednoznačne to bol náš najlepší domáci zápas v tejto sérii. Vedeli sme, že sa musíme poriadne snažiť. Tretia tretina mohla byť aj lepšia, mohli sme toho vymyslieť viac, ale treba pochváliť aj súpera, ktorý hral dobre,” povedal pre oficiálny web súťaže Rick Nash, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu.

Sharks zničili Oilers výsledkom 7:0

“Dnes potrebovali vyhrať a prišli s dobrým plánom, ktorého sa držali. Zaslúžia si poklonu, hrali naozaj dobre,” opätoval pochvalu Price. Brankár Rangers Henrik Lundqvist zastavil 23 z 24 striel súpera, prekonal ho iba Torrey Mitchell. “Zoči-voči sa stretávajú dvaja najlepší brankári v súťaži. Viem, že súper bol frustrovaný, najmä po poslednom zápase. Dnes sme, naopak, boli frustrovaní my. Musíme veriť, že ďalšie naše strely skončia v bránke,” povzdychol si po stretnutí kapitán Montrealu Max Pacioretty.

V Západnej konferencii hokejisti San Jose Sharks zničili Edmonton Oilers výsledkom 7:0 a vyrovnali stav série na 2:2. V drese porazeného mužstva odohral slovenský obranca Andrej Sekera 24:18 min, čo z neho urobilo najvyťaženejšieho hráča duelu. Brankár San Jose Martin Jones zastavil všetkých 23 striel hráčov Edmontonu. V bránke “olejárov” nastúpil Cam Talbot, ale v 33. min ho po piatich inkasovaných góloch z 24 striel nahradil Laurent Brossoit. Po dvoch góloch Sharks strelili Joe Pavelski a Logan Couture, prvý menovaný okrem toho aj asistoval.

Štvrťfinále play-off NHL – utorok:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

New York Rangers – Montreal Canadiens 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) – stav série: 2:2

Góly: 12. Fast, 25. Rick Nash (McDonagh) – 19. T. Mitchell (S. Weber, A. Radulov)

Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins 5:4 (2:0, 1:2. 2:2) – stav série: 1:3

Góly: 12. J. Johnson (D. Savard), 19. J. Anderson (W. Karlsson, Quincey), 25. Nutivaara (Jenner, Saad), 41. W. Karlsson (Calvert), 46. Jenner (Saad, Nutivaara) – 27. Hörnqvist (J. Schultz, P. Kessel), 37. Hainsey (P. Kessel, Malkin), 43. Kühnhackl (Cullen, I. Cole), 60. Guentzel (P. Kessel, Malkin)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

San Jose Sharks – Edmonton Oilers 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) – stav série: 2:2

Góly: 1. Pavelski (Braun, Marleau), 12. Couture (Pavelski, Burns), 23. Marleau (Burns), 30. Sörensen (Schlemko, J. Ward), 33. Couture (Hansen, J. Ward), 37. Pavelski (Burns, J. Thornton), 47. Schlemko (Hertl, Vlasic)

Andrej Sekera (Edmonton) 24:18 min, 2 strely, 2 “hity”, zblokoval 3 strely