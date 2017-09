Video: De Gendt vyhral 19. etapu Vuelty, má už triumf zo všetkých podujatí Grand Tour

GIJÓN 8. septembra (WebNoviny.sk) – Belgický cyklista Thomas de Gendt triumfoval v piatkovej 19. etape na pretekoch Vuelta a Espaňa zaradených do kalendára World Tour.

Tridsaťročný jazdec tímu Lotto Soudal uspel v šprinte deväťčlennej skupiny z pôvodného 27-členného úniku na 153 km dlhej trase s Casa do Gijónu. Špecialista na úniky v závere zdolal Kolumbijčana Jarlinsona Pantana vo farbách Treku-Segafredo a Španiela Ivána Garcíu z Bahrainu-Merida. Pre De Gendta ide o premiérové víťazstvo na Vuelte a na konte už má čiastkové úspechy na všetkých troch podujatiach Grand Tour. V roku 2012 sa tešil v 19. etape na Giro d’Italia, vlani uspel aj na Tour de France v skrátenom stúpaní na Mont Ventoux.

Životný šprint

„Posledný kopec bol naozaj strmý. Musel som ísť naplno, aby som sa udržal za zadným kolesom Boba Jungelsa. Pred nami boli štyria jazdci, takže som si myslel, že si to rozdáme o piate miesto. Ich náskok však nepresiahol 15 sekúnd a dobehli sme ich. Keď sme boli pokope, bolo to ako v pokri. Mal som dobré karty, takže som dal do toho všetko, keď zaútočil Nicolas Roche. Nechcel som, aby mi ušiel nejaký nástup. V úplnom závere som vydal zo seba posledné zvyšky síl a bol z toho životný šprint,“ cituje De Gendta portál Cyclingnews.

Favoriti prišli do cieľa pospolu so stratou 12:15 min, snahu vyvinul jedine Alberto Contador (Trek-Segafredo), ale ešte pred cieľom ho hlavná skupina pohltila. Lídrom zostal Christopher Froome z tímu Sky s náskokom 1:37 min pred Vincenzom Nibalim z Bahrainu-Merida. Priebežne tretí s odstupom 2:17 min je Holanďan Wilco Kelderman zo zoskupenia Sunweb. V sobotňajšej 119 km dlhej etape sa definitívne rozhodne o víťazovi tohtoročnej Vuelty, konečný verdikt ponúkne výstup na legendárny Alto de l’Angliru s dĺžkou 12,5 km a priemerným sklonom 9,8 %.

Trentin vyhral šprintérsku prémiu

Do úniku piatkovej zvlnenej etapy sa dostalo až 27 jazdcov, ktorí si rýchlo vypracovali značný náskok pred pelotónom. Líder súťaže vrchárov Davide Villella (Cannondale-Drapac) vyhral prvé dve horské prémie a získal ďalších 13 bodov do hodnotenia. Na treťom stúpaní Alto de la Falla de los Lobos sa z úniku odtrhlo osem cyklistov, prvým na vrchole bol De Gendt. Po tomto kopci sa do čelnej skupiny vrátilo niekoľko jazdcov a únik mal 40 km pred koncom 21 členov a náskok skoro 18 minút.

Víťaz troch etáp Matteo Trentin (Quick-Step Floors) bojujúci o zelený dres následne vyhral šprintérsku prémiu v Pola del Siero a krátko na to zaútočil García. Španielovi sa podarilo unikať a pred začiatkom posledného stúpania dňa na Alto de San Martín de Huerces (4,2 km, 7,2 %) mal k dobru 54 sekúnd. Krátko pred vrcholom Garcíu stíhal Romain Bardet (Ag2r) a dostihol ho 13 km pred cieľom, o niečo neskôr sa k nim pridali aj Nicolas Roche (BMC) s ďalšími štyrmi jazdcami. Roche bol aktívny, ale jeho útoky neboli úspešné. Špurt vedúcej napokon deväťčlennej skupiny otvoril García, ale z víťazstva sa tešil De Gendt.

VUELTA A ESPAŇA 2017

19. etapa (Caso – Gijón, 153 km):

1. Thomas de Gendt (Belg.) Lotto Soudal 3:35:46 h, 2. Jarlinson Pantano (Kol.) Trek-Segafredo, 3. Iván García (Šp.) Bahrain-Merida, 4. Rui Costa (Portug.) UAE Emirates, 5. Floris de Tier (Belg.) LottoNL-Jumbo, 6. Bob Jungels (Lux.) Quick-Step Floors – všetci rovnaký čas ako víťaz,… 29. Christopher Froome (V. Brit.) Sky +12:15 min

Poradie po 19. etape:

1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 75:51:51 h, 2. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida +1:37 min, 3. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +2:17, 4. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +2:29, 5. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +3:34, 6. Miguel Ángel López (Kol.) Astana +5:16