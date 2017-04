Video: EL Clásico bolo reklamou na futbal, o výhre Barcelony nad Realom rozhodol 500. gól Messiho

MADRID 24. apríla (WebNoviny.sk) – Najvyššia španielska futbalová súťaž La Liga bude aj v tejto sezóne zamotaná až do konca. Tím FC Barcelona triumfoval v nedeľňajšom dueli na pôde Realu Madrid 3:2, bodovo sa dotiahol na svojho súpera (75) a zásluhou lepšieho skóre ho dokonca vystriedal na líderskej pozícii.

Matematicky vzaté, ak Real zvíťazí vo zvyšných šiestich ligových stretnutiach vrátane odloženého duelu s Celtou Vigo, s určitosťou získa do klubovej vitríny 33. majstrovský titul. Barca potrebuje na zisk 25. ligovej trofej minimálne jedno ďalšie zaváhanie svojho najväčšieho konkurenta.

Červená karta pre Ramosa

Do 233. duelu El Clásico lepšie vstúpili Madridčania a najmä priebeh prvého polčasu miestami pripomínal déja vu nedávnych štvrťfinálových duelov Ligy majstrov medzi Realom a Bayernom Mníchov. Akurát s tým rozdielom, že “Los Blancos” tentoraz neprivádzal do zúfalstva svojimi zákrokmi Manuel Neuer, ale jeho krajan Marc-André ter Stegen.

Real sa ujal vedenia v 28. min zásluhou Brazílčana Casemira, ale prešlo iba päť minút a Argentínčan Lionel Messi vyrovnal. Po zmene strán spálili stopercentné šance Karim Benzema, Cristiano Ronaldo či na druhej strane Luis Suárez. Ujala sa až strela Ivana Rakitiča v 73. min – Chorvát napriahol spoza šestnástky a kostarický brankár Realu Keylor Navas bol prikrátky. Vzápätí rozprúdil vášne hlavný rozhodca Hernández Hernández. Sergio Ramos bol neskoro v súboji s Lionelom Messim a z rúk arbitra videl prísnu červenú kartu.

“Vylúčenie bolo kľúčovým momentom, pretože súper v poslednej chvíli strelil rozhodujúci gól. Každý má právo na svoj názor a rešpektujem ho, ale podľa mňa bola červená karta neprimeraná. Uznávam, zachytil som ho neskoro, ale nešiel som do toho s úmyslom zraniť ho. O rozhodcoch zásadne nehovorím, každý z nás môže urobiť chybu,” vyhlásil pre oficiálnu stránku madridského klubu kapitán Sergio Ramos.

Rozhodol 500. gól Messiho

Real sa nevzdal ani v početnej nevýhode – v 85. min vyrovnal James Rodríguez a “biely balet” túžil aj v oslabení strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Neuspel, ba čo viac, v posledných sekundách zápasu domáci prepadli na súperovej polovici, Marcelo férovo (ale netakticky) nezastavil rodiaci sa protiútok hostí a Argentínčan Messi zo svojej parkety na hranici šestnástky ľavačkou rozhodol – 2:3. V podaní 29-ročného rodáka z Rosaria to bol jubilejný 500. zásah do čierneho za FC Barcelona vo všetkých súťažiach.

“Je to škoda. Real Madrid urobil veľa pre dobrý výsledok a takáto prehra bolí. Chceli sme dať naším fanúšikom dôvod na oslavu, stáli za nami od prvej do poslednej minúty. Dokázali sme vyrovnať s desiatimi mužmi, drobné detaily rozhodli, že sa od nás futbalová šťastena odklonila. Nemáme však čas sa tým zapodievať. Musíme obrátiť pozornosť na ďalší zápas. Osud máme vo vlastných rukách a či vyhráme La Ligu, záleží len na nás,” doplnil neskôr madridský kapitán Sergio Ramos.

“Vidím to tak, že sme mali možnosť rozhodnúť zápas a nevyužili sme to. Sme trochu sklamaní, hlavne ak sa pozrieme na množstvo šancí, ktoré sme mali. Odohrali sme veľa zápasov, v ktorých máme kopu príležitostí a nedokážeme skórovať. Vypomstilo sa nám to. Barcelona vie, ako hrať v takýchto zápasoch a kedy udrieť. Na konci sme mohli streliť aj tretí gól. Nehovorím, že sme stratili hlavu, ale vzhľadom na skóre a to, že sme hrali desiati, sme sa pohybovali nebezpečne vysoko a nakoniec sme za to zaplatili. Hráčom však nemám čo vyčítať. Bola možnosť získať tri body, ale nie vyhrať ligu. K trofeji v tejto súťaži je dlhá cesta a táto prehra nič nezmenila. Stále je to v našich rukách. Pokiaľ ide o červenú kartu, rozhodca ju uložil a musíme to prijať,” povedal kouč Realu Zinedine Zidane.

“Urobili sme všetko, čo sme mohli, aby sme zvíťazili, a dokonca sme desiati dokázali vyrovnať, ale na konci sme dostali gól. Odviedli sme skvelú prácu a myslím si, že sme zo zápasu odišli so vztýčenými hlavami. Naďalej sme v dobrej pozícii vo dvoch súťažiach a ideme ďalej tak ako predtým. Jedna prehra nás neodradí,” skonštatoval brazílsky obranca Realu Marcelo.

Žiaril aj brankár Ter Stegen

Hviezdou duelu v barcelonskom mužstve bol okrem Messiho aj brankár Ter Stegen. Dvadsaťštyriročný rodák z Mönchengladbachu zneškodil až 12 pokusov domáceho tímu a ako pripomenulo štatistické twitterové konto OptaJose, žiadny brankár katalánskeho klubu nebol v takej permanencii už dobrých 14 rokov.

“Padlo síce päť gólov, ale obaja sme boli veľmi dobrí. Aj Keylor Navas predviedol niekoľko skvelých zákrokov a chcel by som mu zablahoželať. Bola to moja premiéra na Bernabéu, na prvýkrát to nebolo zlé,” cituje web barcelonského klubu slová nemeckého reprezentanta. Ter Stegen vzápätí zložil kompliment spoluhráčovi Messimu: “Messi je vždy dôležitý a výnimočný hráč, ktorý na trávniku robí rozdiel v zápase. Mám z neho radosť a teším sa, že dosiahol métu 500 gólov.” “Leov 500. zásah je zvláštny moment. Dúfam, že to ešte niekoľko rokov potiahne,” nadviazal stopér Gerard Piqué.

“Keď Real vyrovnal na 2:2, zdalo sa, že je po všetkom. Pred tretím gólom to bol posledný útok zápasu. Získali sme loptu v obrane. Sergi Roberto ju vyviezol a prihral Andrému Gomesovi. Presunul som sa, spozoroval Lea a ten to dotiahol k dokonalosti. Podiel na tomto góle máme viacerí, bolo to skvelé,” pridal svoj pohľad na rozhodujúci okamih duelu ľavý bek “Blaugranas” Jordi Alba.

“Messi vytvára nerovnováhu v strede poľa, chceli sme ho čo najviac dostať do hry. Skutočnosť, že v 92. min zaznamenal svoj 500. gól a vyhral zápas, je krásny míľnik pre Barcu. Je krásne vyhrať takýmto gólom. Madridčania majú ešte jeden zápas k dobru, bude to tesné až do konca,” povedal po stretnutí kormidelník FC Barcelona Luis Enrique.