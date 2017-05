Video: Fantastický Sagan vyhral tretiu etapu na pretekoch Okolo Kalifornie

MORRO BAY 17. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa stal víťazom 3. etapy cyklistických pretekov Amgen Okolo Kalifornie, ktorá sa jazdila z Pismo Beach do Morro Bay a merala 192,5 km.

Sagan využil jemu profilovo vyhovujúci záver etapy, ktorý bol do mierneho kopca, a bez problémov zdolal kompletnú konkurenciu.

S dĺžkou viac než jedného bicykla zvíťazil pred Nemcom Rickom Zabelom (Kaťuša Alpecin) a Talianom Simonem Consonnim (UAE Team Emirates).

Víťaz 1. etapy na tohtoročnej Kalifornii Nemec Marcel Kittel sa nedostal do samého záveru šprintu a obsadil 12. miesto. Patril však k prvým gratulantom Petra Sagana v cieli.

🏆| @petosagan of @BORAhansgrohe wins stage 3 of Tour of California 2017 #AmgenTOC🇺🇸 pic.twitter.com/Tknf2cqfuZ

— CyclingHub (@CyclingHubTV) 16. mája 2017