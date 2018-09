Video: Fanúšikovia Zvolena napadli priaznivcov Miškovca, na domáce zápasy ich už nepustia

MIŠKOVEC 22. septembra (WebNoviny.sk) – Piatkové stretnutie 4. kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy medzi domácim DVTK Jegesmedvék Miškovec a HKM Zvolen (0:5) poznačil incident medzi priaznivcami Zvolena a domácimi usporiadateľmi a fanúšikmi.

V sektore hostí sa strhla bitka, počas ktorej členovia fanklubu slovenského tímu napadli maďarských priaznivcov aj usporiadateľov a zhodili bariéru, ktorá oddeľovala ich vyhradený sektor od zvyšku hľadiska. Incident značne oneskoril začiatok III. tretiny a musela pri ňom zasiahnuť aj polícia.

Kopali a bili všetkých naokolo

„V sektore hostí bola asi stovka 20-ročných chlapcov v čiernych tričkách. Niekoľko z nich, asi okolo desať až pätnásť, sa začalo biť s usporiadateľmi, bežali do ďalšieho sektoru, kde boli aj deti a starší ľudia a kopali do nich. Usporiadateľská služba nebola na dostatočnej úrovni, pretože nič podobné sa tu predtým nestalo. Museli sme počkať na políciu. Kým prišla, hosťujúci priaznivci kopali a bili všetkých naokolo,“ popísal situáciu domáci fanúšik Olivér Bán na sociálnej sieti Facebook.

Členovia fanúšikovskej skupiny Zvolena majú na incident iný pohľad. Podľa nich ich domáci usporiadatelia spolu s fanúšikmi provokovali počas celého zápasu a údajne fyzicky nenapadli žiadnych maďarských priaznivcov. „V prvom rade nechceme, aby si niekto myslel, že sa týmto vyhlásením chceme zbaviť všetkej viny. Avšak správy, ktoré obleteli internet a všetky média, neuvádzajú fakty ako také, ale len časť udalosti ktoré nastali. Po dvoch tretinách, ktoré boli ‚odfandené‘ z našej strany vo veľmi slušnom duchu si možno málokto všimol neustále provokácie zo strany domácich, ktoré boli situované hneď vedľa nášho sektora, ktorý bol predelený len labilným zábradlím. Opäť chceme zopakovať, že nechceme ospravedlniť udalosti, ktoré sa stali následne po začatí tretej tretiny, chceme však upozorniť, že iniciatíva nebola od začiatku na našej strane, keďže počas zápasu sme ľudí z vlastných radov viackrát upozorňovali, aby nereagovali na skupinky domácich fanúšikov,“ píše sa v príspevku facebookovej stránky Ultras Zvolen.

Klub sa od konania fanúšikov dištancuje

Ultras Zvolen následne pridali na facebook ďalší príspevok, v ktorom útočia na média a ponúkajú 200 eur za každé video, na ktorom je natočený akýkoľvek útok na ženy a deti. „Do Miškovca sme šli v prvom rade podporiť náš klub a nie sa ísť cielene biť, ako to prezentujú poniektoré média. Keďže sa šíri čoraz viac komentárov a článkov v našich skorumpovaných médiách o tom, ako sme bili ženy a deti, rozhodli sme sa ponúknuť sumu 200 eur tomu, kto nám dodá video o tom, ako sme kopali do detí a žien. Chceme tým zdôrazniť, že sa o nás šíria lži a klamstvá, ako tomu býva na Slovensku zvykom.“

HKM Zvolen sa od konania svojich fanúšikov jednoznačne dištancoval. „Výjazd do Miškovca organizovala fanúšikovská skupina, ktorá nie je oficiálnym fanklubom HKM. Náš klub sa dôrazne dištancuje a odsudzuje chuligánske správanie a výtržnícke konanie tiežfanúšikov Zvolena, ktorí urobili hanbu nielen nášmu klubu, ale aj všetkým slušným fanúšikom na Slovensku. Ospravedlňujeme sa fanúšikom Miškovca a ubezpečujeme všetkých, že z týchto udalostí vyvodíme dôsledky v podobe sprísnených podmienok pre vstup podobných osôb na podujatia organizované HKM a.s., na ktorých je nulová tolerancia násilia a diskriminácie. Osoby, ktoré sú za vzniknutú situáciu zodpovedné, sa od zajtra na zvolenský štadión nedostanú. Mrzí nás, že v poslednom čase korektne a bezproblémovo sa vyvíjajúca spolupráca a vzťahy nášho klubu s týmto fanúšikovským zoskupením, dostali vážne trhliny. Sme však nútení prijať okamžité opatrenia, za ktorými si bez výnimky stojíme. Vinníci, z ktorých veľká časť ani nie je zo Zvolena, teraz svojím konaním vrhli zlé svetlo na náš klub, naše mesto i slovenskú hokejovú fanúšikovskú obec v očiach médii i verejnosti,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré zvolenský klub zverejnil na oficiálnej stránke.

Hráči sa ospravedlnili za nepríjemný incident

„My, hráči, ostro odsudzujeme počínanie našich ‚fanúšikov‘, ktorým sa prezentovali na poslednom zápase v Miškovci. Touto cestou sa aj my chceme ospravedlniť fanúšikom Miškovca za nepríjemný incident, my o takúto ‚podporu‘ nestojíme. Tak, ako sa my snažíme hrať na ľade fair play, to isté očakávame od našich fanúšikov. Hokej je šport, ktorý hráme pre ľudí, má ich spájať, prinášať im radosť a eufóriu, a nie byť zdrojom nenávisti a násilia,“ odkázali chuligánom hráči HKM.

DVTK Jegesmedvék Miškovec po piatkovom incidente neodporúča svojim priaznivcom cestovať na nasledujúci tipsportligový zápas, ktorý „ľadoví medvedi“ odohrajú v nedeľu v Detve proti domácemu HC 07. „DVTK Jegesmedvék a HKM Zvolen hlboko ľutujú piatkové udalosti, ktoré nemajú nič spoločné s hokejom a Tipsport ligou. Urobíme všetko pre to, aby sme zamedzili niečomu podobnému v budúcnosti. Zároveň žiadame našich fanúšikov, aby necestovali na nedeľňajší zápas do Detvy. Takisto žiadame detviansky klub, aby nepredával vstupenky fanúšikom hostí,“ stojí v stanovisku DVTK.