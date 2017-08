Video: Formula 1 pokračuje po letnej prestávke na ikonickom okruhu Spa-Francorchamps

SPA-FRANCORCHAMPS 25. augusta (WebNoviny.sk) – Dianie v motoristickej formule 1 pokračuje tento víkend po takmer mesačnej letnej prestávke na tradičnom mieste – ikonickom belgickom okruhu Spa-Francorchamps.

Najdlhšia trať v kalendári F1 s dĺžkou viac ako sedem kilometrov je obľúbenou destináciou jazdcov i fanúšikov. Skrýva v sebe dlhú jazdu na plný plyn, následné tvrdé brzdenie do pomalých zákrut, kúzelnú pasáž Eau Rouge/Raidillon, nevyspytateľné počasie či atmosféru ardenských lesov.

Vettel má na konte 202 bodov

Pred dvanástymi pretekmi v sezóne z celkového počtu 21 prichádza do Spa-Francorchamps v pozícii lídra šampionátu Sebastian Vettel.

Nemecký pilot v službách tímu Ferrari doteraz nazbieral 202 bodov, z víťazstva sa tešil v štyroch prípadoch. Triumfoval aj v zatiaľ poslednej veľkej cene na maďarskom Hungaroringu. V Spa by mohol pridať svoje tretie prvenstvo v kariére po rokoch 2011 a 2013.

“Táto trať sa každým rokom trochu mení, takže uvidíme, ako to pôjde. Priniesli sme nejaké novinky, ale súperov nepodceňujeme. Teším sa na jazdu v Spa. Nevidím nasledujúce preteky dôležitejšie ako tie ostatné, ale Belgicko patrí spolu s Monzou medzi to najlepšie,” tvrdí Vettel na oficiálnej stránke Ferrari.

Hamilton má na dosah 68. pole position

Vettelov najväčší konkurent v boji o majstrovský titul Lewis Hamilton z Mercedesu má na konte o 14 bodov menej, ale podľa serveru ESPN zvyšných deväť veľkých cien bude viac vyhovovať “strieborným šípom” než talianskej Scuderii.

“Cieľom je dostať sa do vedenia šampionátu a udržať si ho. Chcem byť ešte viac konzistentný ako doteraz. Je jasné, že na určitých typoch okruhov sa naše auto správa lepšie, inokedy horšie. Ferrari podáva počas roka najvyrovnanejšie výkony, a preto je vo vedení. Potrebujeme to otočiť, musíme v každých pretekoch skončiť pred nimi a zdolávať ich. Dávame do toho všetku energiu,” povedal Hamilton pre oficiálny web Mercedesu. Brit bude v Spa bojovať rovnako ako Vettel o tretí vavrín v kariére, vyhral v sezónach 2010 a 2015.

Trojnásobný svetový šampión Hamilton má na VC Belgicka na dosah 68. pole position v F1, čím by sa vyrovnal rekordérovi v tejto štatistike – legendárnemu nemeckému sedemnásobnému majstrovi sveta F1 Michaelovi Schumacherovi.

Počasie má byť pokojné

Piloti budú mať v Belgicku k dispozícii mäkké, supermäkké a ultramäkké pneumatiky Pirelli. Počas víkendu sa na okruhu Spa-Francorchamps očakáva pokojné počasie s maximálnou teplotou 26°C.

Podľa predpovede sa v piatok môžu v popoludňajších hodinách vyskytnúť búrky, inak má byť zväčša polooblačno. Sobotňajšia kvalifikácia aj nedeľňajšie preteky odštartujú o 14.00 h.

Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Belgicka odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Belgicka:

Dejisko: okruh Spa-Francorchamps

Dĺžka okruhu: 7004 m

Dĺžka pretekov: 308,052 km (44 kôl)

Divácka kapacita: 70 000 miest

Minuloročný víťaz: Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull 1:47,263 min (2009)

Najviac víťazstiev – jazdec: 6 – Michael Schumacher (1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002)

Najviac víťazstiev – tím: 16 – Ferrari

Prehlad víťazov posledných 10 ročníkov VC Belgicka:

2016 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2015 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2014 Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull

2013 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2012 Jenson Button (V. Brit.) McLaren

2011 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2010 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren

2009 Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari

2008 Felipe Massa (Braz.) Ferrari

2007 Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari

Poradie MS (po 11 z 21 pretekov):

1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 202 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 188, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 169, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 117, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 116, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 67

Pohár konštruktérov:

1. Mercedes 357 bodov, 2. Ferrari 318, 3. Red Bull 184, 4. Force India 101, 5. Williams 41, 6. Toro Rosso 39