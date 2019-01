Video: Guingamp kopal tri jedenástky a vo francúzskom Ligovom pohári senzačne vyradil Paríž St. Germain

PARÍŽ 10. januára (WebNoviny.sk) – Futbalisti EA Guingamp sa postarali o senzáciu, keď v stredajšom zápase štvrťfinále francúzskeho Ligového pohára 2018/2019 vyradili favorizovaný Paríž St. Germain po víťazstve 2:1 v Parku princov.

Skóre síce v 63. min otvoril Brazílčan Neymar, následne sa však presadili už iba hostia – v obidvoch prípadoch z pokutového kopu. Penaltu pritom zahrávali už v 61. min, avšak Marcus Thuram, syn majstra sveta z roku 1998 Liliana Thurama, možnosť skórovať z „bieleho bodu“ nevyužil. Loptu poslal ponad brvno.

Zvláštne jedenástky

Hlavný rozhodca prisúdil následne hosťom ešte dve jedenástky – v 83. min a následne aj v nadstavenom čase. Vtedy sa už strelci Guingampu Yeni N’Gbakoto a spomenutý Marcus Thuram nepomýlili a postarali sa o prvú prehru PSG v Ligovom pohári od edície 2012/2013. Aj vtedy vypadlo mužstvo spod Eiffelovky vo štvrťfinále, keď v rozstrele nestačilo na domáci AS St. Étienne.

Koučovi domáceho mužstva Thomasovi Tuchelovi sa nepáčilo, že protivník z Bretónska kopal až tri penalty. „Tie jedenástky boli trochu zvláštne. Druhý odpískaný faul mi prišiel ako obyčajný kontakt dvoch hráčov. Hostia sa dostali tri razy za zápas do nášho pokutového územia a vynútili si tri pokutové kopy,“ hovoril po zápase nahnevaný tréner Parížanov.

V akcii bol aj VAR

Pri druhom a treťom penaltovom verdikte pomohol hlavnému arbitrovi Benoitovi Bastienovi aj videoasistent rozhodcu (VAR). Opakované televízne zábery ukázali, že boli odpískané správne.

Nepomohli ani protesty Neymara, Edinsona Cavaniho či Marca Verrattiho, ktorí sa „mužovi s píšťalkou“ snažili vehementne dohovoriť. Vyslúžili si tým akurát žlté karty. „Neukázali sme dostatočný hlad po víťazstve. Boli sme si príliš istí svojím výkonom. Máme čo zlepšovať,“ doplnil Tuchel.

PSG tak s istotou nezíska šiesty Ligový pohár v sérii. Tím z hlavného mesta Francúzska naštartoval svoju hegemóniu v tejto súťaži v ročníku 2013/2014. Senzáciu na úkor Parížanov znásobuje aj skutočnosť, že obe mužstvá vo francúzskej Ligue 1 momentálne od seba delí priepastných 36 bodov. Hráči St. Germain sú prví so 47 bodmi, zatiaľ čo Guingamp je posledný (11).

„Ani neviem zhodnotiť, čo sa stalo. Dokázali sme ich dostať do problémov a podarilo sa nám prejsť do semifinále,“ zhodnotil tréner Guingampu Jocelyn Gourvennec. V najlepšej štvorke francúzskeho Ligového pohára 2018/2019 sa okrem Guingampu predstaví aj AS Monako, Girondins Bordeaux a Racing Štrasburg.