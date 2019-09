Video: Haitský senátor vytiahol zbraň na opozičných demonštrantov a niekoľkokrát vystrelil

Haitský senátor z vládnej strany použil svoju pištoľ počas konfrontácie s opozičnými demonštrantmi pred parlamentom v hlavnom meste Port-au-Prince.

Ralph Fethiere vypálil niekoľko striel, pričom úlomok jednej z nich zasiahol do čeľuste fotografa agentúry The Associated Press Cheryho Dieua-Nalia. Po ošetrení ho z nemocnice prepustili. Strela zasiahla do brucha aj člena ochranky senátu, jeho stav nie je známy.

Senátori mali v pondelok schvaľovať nomináciu Fritza Williama Michela na post predsedu vlády. Niekoľko stoviek stúpencov opozície predtým konfrontovalo Fethiereho a ďalších senátorov z vládnej strany pred parlamentom.

Fethiere na tých, čo sa priblížili k nemu a k jeho doprovodu, vytiahol pištoľ. Neskôr tvrdil, že tak spravil z obavy o svoj život. „Bola to len sebaobrana,“ vyhlásil. Hlasovanie z dôvodu násilností zrušili.