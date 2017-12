Video: Halák striedal Greissa, ale nezabránil domácej prehre NY Islanders s Ottawou

NEW YORK 2. decembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Ottawy zvíťazili v New Yorku nad Islanders 6:5 v piatkovom zápase NHL. Hostia prerušili domácim sériu štyroch víťazstiev a pripravili im prvú prehru pred vlastnými fanúšikmi v tejto sezóne v riadnom hracom čase. Sami zvíťazili prvýkrát po sérii 7 prehier. „Ostrovan“ Jaroslav Halák sa dostal do bránky svojho tímu až v 32. min, keď vystriedal Thomasa Greissa, ktorý inkasoval päťkrát z 20 striel. Slovenský gólman kryl 14 z 15 striel s úspešnosťou 93,3%, ale prehre Islanders nezabránil. Prekonal ho iba Ryan Dzingel v 42. min, čo bol víťazný gól Senators.

„Odolali sme a prekonali ťažké časy. Sme spokojní,“ reagoval tréner Ottawy Guy Boucher na webe NHL. „Občas sme mali lajdácky prístup v našej obrannej tretine. Chcelo to viac opatrnosti a menej chýb,“ vravel kapitán Islanders John Tavares. Jeho tím má aktuálne doma bilanciu 8 víťazstiev – 1 prehra – 2 prehry po predĺžení či nájazdoch. „Musím podávať lepšie výkony. Tie prídu iba vedno s tvrdou prácou,“ sypal si popol na hlavu nemecký brankár Islanders Thomas Greiss.

Hráči Los Angeles zvíťazili na ľade St. Louis 4:1 a predĺžili sériu triumfov na štyri. Slovenský útočník v drese „kráľov“ Marián Gáborík tentoraz nebodoval, hoci trikrát vystrelil a mal na konci jednu plusku. Dôležitým faktorom úspechu hostí bolo 39 úspešných zákrokov Darcyho Kuempera a dva góly Tylera Toffoliho.

Na hladkom triumfe New York Rangers nad Carolinou 5:1 mal veľký podiel trojgólový rakúsky útočník Michael Grabner. až dva z troch presných zásahov dosiahol do prázdnej bránky hostí. Jediný gól Hurricanes strelil Justin Williams, čo bol pre skúseného 36-ročného útočníka 700. bod v NHL (278 gólov + 422 asistencií). Brankár NYR Henrik Lundqvist (32 zákrokov) sa 418. víťazstvom v kariére dostal na úroveň Tonyho Esposita (Chicago Blackhawks) na druhé miesto historického poradia v počte triumfov s jedným tímom NHL. Na čele je neohrozený Martin Brodeur so 688 víťazstvami v drese New Jersey Devils.

Sumáre NHL

Buffalo – Pittsburgh 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Góly: 4. Kühnhackl, 7. Crosby, 19. Guentzel (Malkin), 40. Hörnqvist (Sheary, Crosby)

New York Islanders – Ottawa 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)

Góly: 13. Beauvillier (Chimera, Clutterbuck), 15. Lee (Bailey, Leddy), 24. Lee (Tavares, Bailey), 25. Ladd (Eberle), 29. Chimera – 9. Dzingel (Thompson), 10. Z. Smith (Duchene), 19. B. Ryan (Phaneuf), 29. Chabot (B. Ryan, Mark Stone), 32. Hoffman (Chabot, Ceci), 42. Dzingel (Chabot, Phaneuf)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal 26:42 min, kryl 14 z 15 striel, úspešnosť 93,3%

New York Rangers – Carolina 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Góly: 21. Desharnais, 22. Grabner (Shattenkirk, J.T. Miller), 58. Grabner (McDonagh), 59. Grabner (Nieves, M. Staal), 60. Carey (Vesey, Brendan Smith) – 1. Williams

Columbus – Anaheim 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Góly: 8. Dubinsky (Panarin, Anderson), 31. Panarin (Dubois, Anderson), 56. Anderson (Panarin, Dubois), 60. N. Foligno (Dubinsky, J. Johnson) – 10. Fowler (Grant, Rasmussen), 23. Roy (Henrique)

Florida – San Jose 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Góly: 19. Sceviour (Petrovic, Haley) – 32. Pavelski (J. Thornton, Meier), 48. Tierney (M. Karlsson, Burns)

St. Louis – Los Angeles 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Góly: 38. Berglund (Parayko, Dunn) – 2. Toffoli (Shore, Pearson), 7. Kopitar (Iafallo, Muzzin), 39. A. Kempe (Martinez, Doughty), 51. Toffoli (Pearson, Muzzin)

Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 15:46 min, 3 strely, 1 „hit“, 1 pluska, 2 trestné minúty

Colorado – New Jersey 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 38. Compher (Kerfoot, Barrie) – 34. Bratt, 47. Boyle (Hall, Bratt)

Winnipeg – Vegas 7:4 (1:2, 1:0, 5:2)

Góly: 5. Myers (Ehlers, Little), 34. Hendricks (Perreault, Myers), 41. Connor (Laine, Scheifele), 43. Laine (Wheeler), 47. Ehlers (Laine, Morrissey), 55. Scheifele (Morrissey, Wheeler), 59. Connor (Scheifele, Wheeler) – 13. Eakin (Leipsic, C. Miller), 17. W. Karlsson (Schmidt, R. Smith), 47. Haula (Tuch, McNabb), 57. C. Miller (Merrill, Marchessault)