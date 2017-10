Video: Halák vychytal triumf v newyorskom derby, Chicago podľahlo Edmontonu (aktualizované)

aktualizované: 20. októbra, 08:08

NEW YORK 20. októbra (WebNoviny.sk) – Jaroslav Halák vychytal triumf hokejistov New Yorku Islanders nad hráčmi mestského rivala Rangers 4:3 po samostatných nájazdoch vo štvrtkovom stretnutí severoamerickej NHl. Bratislavský rodák zneškodnil 38 zo 41 striel súpera (92,7 % úspešnosť zákrokov). V záverečných samostatných nájazdoch ho prekonal iba Mats Zuccarello, hráči Islanders uspeli dvakrát – rozhodujúci pokus premenil kapitán John Tavares. Stal sa prvou hviezdou zápasu.

„Ostrovania“ viedli v druhej tretine 3:1, no v záverečnej časti hry Rangers vyrovnali. Haláka mrzel po zápase najmä vyrovnávajúci gól Kevina Hayesa, ktorý patril do kategórie náhodnejších. „Akousi náhodou sa puk dostal za mňa. Snažil som sa pritlačiť k žŕdke, no nejako to prešlo. Vyzeralo to tak, akoby mal puk oči a hľadal si cestu,“ povedal po zápase podľa nhl.com 32-ročný slovenský gólman.

Veterán s dvoma strelami

Boston Bruins s kapitánom Zdenom Chárom zvíťazil nad Vancouverom Canucks 6:3. Slovenský veterán odohral takmer 24 minút a prezentoval sa dvoma strelami na bránku. V zápase hviezdila najmä prvá útočná formácia Bruins – Patrice Bergeron získal 4 body za gól a tri asistencie, Anders Bjork skóroval dvakrát a prihral na jeden presný zásah, Brad Marchand sa strelecky presadil jedenkrát a pripísal si dve asistencie.

Hráči Bostonu o triumfe rozhodli prakticky v strede úvodnej tretiny, keď v priebehu 97 sekúnd strelili tri góly počas 5-minútovej presilovej hry. Doplatil na to aj brankár „kosatiek“ Anders Nilsson, ktorého po tejto sérii inkasovaných gólov nahradil Jacob Markström.

Pánik nebodoval

Elitný center Bostonu Bergeron absolvoval štvorbodový sezónny debut a zároveň 900. zápas v NHL. Dostal sa na hranicu 675 bodov, čím sa v klubovej historickej tabuľke produktivity dostal pred Kena Hodga na 7. mieste. „Na začiatku som mal ťažké nohy, ale potom nám všetkým pomohli gólové akcie a prišla ľahkosť. Cítim sa dobre,“ uviedol Bergeron na webe NHL.

Chicago Blackhawks podľahlo Edmontonu Oilers 1:2 po predĺžení. „Jastrabom“ nepomohlo ani 40 zákrokov gólmana Antona Forsberga. Víťazný presný zásah dosiahol Mark Letestu 16 sekúnd pred tým, ako by sa stretnutie posunulo do samostatných nájazdov. Edmonton zvíťazil iba druhýkrát v sezóne. Richard Pánik v drese Chicaga nebodoval.

Kapitán Ottawy Senators Erik Karlsson si vo svojom druhom zápase v sezóne pripísal tri asistencie, no jeho tím podľahol na vlastnom ľade New Jersey Devils 4:5 po predĺžení. Ešte o bod viac ako Karlsson zaznamenal v drese hostí Taylor Hall, ktorý prihral až na štyri góly svojho tímu. Prvé dva presné zásahy v NHL dosiahol Švajčiar Nico Hischier, jednotka ostatného draftu. Stretnutie nedochytal brankár „diablov“ Cory Schneider, ktorý utrpel zranenie dolnej časti tela a po druhej tretine ho nahradil Keith Kinkaid.

NHL – SUMÁRE

štvrtok

Boston Bruins – Vancouver Canucks 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)

Góly: 4. Bjork (Bergeron, Marchand), 10. Pastrňák, 10. Bjork (Krejčí, McAvoy), 11. Krejčí (Bergeron, Agostino), 31. Marchand (Bjork, Bergeron), 52. Bergeron (Pastrňák, Marchand) – 3. Dorsett (Del Zotto, Christopher Tanev), 37. Vanek (Gagner, Del Zotto), 37. Horvat (Bärtschi, Boeser)

Zdeno Chára (Boston) 23:56 min, 2 strely na bránku, zablokoval 1 strelu, +1

Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 18. Sergačov (Kučerov, Namestnikov), 36. Sergačov (Kučerov, Stamkos)

New York Rangers – New York Islanders 3:4 po sam. nájazdoch (1:2, 0:1, 2:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 6. Desharnais (Shattenkirk, M. Staal), 44. Zuccarello (Brendan Smith), 55. K. Hayes (Fast, McDonagh) – 3. Anders Lee (Pulock, Eberle), 7. B. Nelson (Ladd), 22. Barzal (de Haan, Jo. Bailey), rozhod. sam. nájazd premenil: Tavares

Jaroslav Halák (Islanders) odchytal celé stretnutie a zneškodnil 38 z 41 striel súpera (92,7 % úspešnosť zákrokov)

Philadelphia Flyers – Nashville Predators 0:1 (0:0, 0:0,0:1)

Góly: 44. Sissons (Fiala)

Ottawa Senators – New Jersey Devils 4:5 po predĺžení (1:2, 3:0, 0:2 – 0:1)

Góly: 3. Turris (E. Karlsson, Z. Smith), 26. Brassard (B. Ryan, E. Karlsson), 28. Burrows (E. Karlsson, Hoffman), 36. Pyatt (Pageau) – 3. Hischier (Stafford, Hall), 5. Hischier (Hall, J. Moore), 45. Palmieri (Hall), 56. Marcus Johansson (Palmieri), 62. J. Moore (Hall, Hischier)

Chicago Blackhawks – Edmonton Oilers 1:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)

Góly: 8. P. Kane (Rutta, Keith) – 18. Maroon (McDavid, Yamamoto), 65. Letestu (Klefbom, McDavid)

Richard Pánik (Chicago) 18:57 min, 3 strely na bránku, 2 „hity“, -1

Calgary Flames – Carolina Hurricnes 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 57. Monahan (J. Gaudreau, Jágr) – 25. Skinner (B. McGinn, D. Ryan), 42. Williams (Skinner, Hanifin)

Colorado Avalanche – St. Louis Blues 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

Góly: 14. Kerfoot (Compher, Rantanen), 45. Comeau (C. Wilson, Kerfoot), 56. Kerfoot (Duchene, Barrie) – 21. P. Stastny (Tarasenko, Pietrangelo), 33. Schwartz (Pietrangelo, V. Sobotka), 34. Dunn (P. Stastny), 50. Bortuzzo (V. Sobotka, Blais)

Arizona Coyotes – Dallas Stars 4:5 (1:2, 1:0, 2:3)

Góly: 6. Stepan (Ekman-Larsson, Keller), 23. Stepan (Domi, Demers), 47. Keller, 60. Keller (Dvorak, Stepan) – 7. Jamie Benn, 8. Faksa (Pitlick), 44. Johns, 49. Seguin (Jamie Benn, J. Klingberg), 58. Seguin (Jamie Benn, J. Klingberg)