Video: Halepová vstúpila do WTA Finals víťazstvom nad Andreescovou, Svitolinová taktiež úspešne nad Plíškovou

Rumunská tenistka Simona Halepová úspešne vstúpila do turnaja WTA Finals v čínskom Šen-čene. V pondelkovom zápase v rámci Fialovej skupiny zdolala kanadskú hráčku Biancu Andreescovú po setoch 3:6, 7:6 (6), 6:3. V druhom sete odvrátila pri vlastnom servise mečbal súperky a napokon zápas po 150 minútach ukončila víťazným forhendovým úderom.

„Je to skvelé, že som sa šiestykrát za sebou kvalifikovala na tento turnaj. Som hrdá na seba a tiež na môj tím. Dnes to bol ťažký zápas, pretože ona je výborná hráčka, ktorá bojuje až do konca. Nehrala som veľa zápasov od Wimbledonu, ale som šťastná, že som tento duel dokázala otočiť. Rada hrám pod tlakom a tiež sa chcem poďakovať fanúšikom, ktorí ma podporovali,“ uviedla Halepová v rozhovore krátko po zápase.

Šampiónka z All England Clubu si v ďalšom zápase zmeria sily s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Rodáčka z Odesy takisto začala prestížny výberový turnaj úspešne, keď zdolala Češku Karolínu Plíškovú 7:6 (12), 6:4.

Vzájomnú bilanciu upravila na 5:5 a správnou nohou vykročila za obhajobou minuloročného triumfu. Pred dvanástimi mesiacmi porazila vo finále Američanku Sloane Stephensovú.

V utorok sa predstavia v akcií hráčky z Červenej skupiny. Najskôr si v súboji o priebežné prvé miesto tabuľky zmerajú sily Japonka Naomi Osaková a Austrálčanka Ashleigh Bartyová. Po nich bude nasledovať súboj medzi dvojnásobnou wimbledonskou víťazkou Petrou Kvitovou a švajčiarskou hráčkou so slovenskými koreňmi Belindou Bencicovou.