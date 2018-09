Video: Hamilton mal po štarte kolíziu s Vettelom, ale Veľkú cenu Talianska nakoniec vyhral

MONZA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Britský pilot Lewis Hamilton triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Talianska formuly 1.

Tridsaťtriročný úradujúci svetový šampión z tímu Mercedes štartoval na legendárnom okruhu v Monze z tretej priečky, hneď v prvom kole sa dostal do kolízie s nemeckým rivalom zo zoskupenia Ferrari Sebastianom Vettelom a potom väčšinu pretekov jazdil za jeho fínskym tímovým kolegom Kimim Räikkönenom.

Rodák zo Stevenage sa napokon dostal na čelo osem kôl pred koncom a svoju pozíciu si už udržal. Pred Räikkönenom napokon finišoval s náskokom 8,7 sekundy.

Tretí s odstupom 13,2 sekundy pôvodne skončil Holanďan v službách Red Bullu Max Verstappen, ale po päťsekundovej penalizácii sa zosunul na piate miesto. Tretia priečka pripadla Hamiltonovmu fínskemu tímovému kolegovi Valtterimu Bottasovi. Hamiltonov najväčší súper v boji o titul Vettel obsadil napokon štvrtú pozíciu.

Not quite meant to be today but congrats to #Kimi7 on his 100th #F1 podium 👏 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/4csUVD5L7I

Hamilton dosiahol piate víťazstvo na VC Talianska v kariére a dotiahol sa na nemeckého rekordéra Michaela Schumachera. Brit v Monze vyhral aj v rokoch 2012, 2014, 2015 a 2017. Celkovo to bolo pre neho 69. víťazstvo v F1. Hamilton zásluhou víťazstva zvýšil náskok v šampionáte pred Vettelom na 30 bodov. Priebežne tretí s mankom 92 bodov je Räikkönen. Nasledujúca VC Singapuru sa uskutoční 16. septembra.

„Ferrari bolo počas tohto víkendu veľmi zdatným protivníkom, bolo veľkou výzvou zdolať ho. Obrovské ďakujem patrí mojim fanúšikom, ktorí ma veľmi motivovali k dnešnému výkonu. Bolo to veľmi ťažké,“ zneli prvé slová Hamiltona po pretekoch. „Podľa mňa sme boli dostatočne rýchli, ale odišli mi zadné pneumatiky a tým sa pre nás skončil boj o víťazstvo. Je náročné to stráviť, skutočne sme sa snažili,“ uviedol Räikkönen

V úvodnom kole sa v prvej šikane dostali do kontaktu Hamilton s Vettelom, Nemec si poškodil monopost, musel meniť predné krídlo a na trať navyše vyšlo bezpečnostné vozidlo. Po reštarte sa síce Hamilton dostal na cieľovej rovinke na prvé miesto pred Räikkönena, ale Fín sa onedlho vrátil na vedúcu priečku.

Vettel and Hamilton touch and Vettel is sent to the 18th place. Incident is under investigation by FIA! #Formula1 #ItalianGP pic.twitter.com/eZfqcgZzmN

— lmicu (@lmicu) 2. septembra 2018