Video: Hamilton získal štvrtý titul majstra sveta, na VC Mexika mal kolíziu s Vettelom

MEXICO CITY 29. októbra (WebNoviny.sk) – Britský pilot Lewis Hamilton po štvrtý raz v kariére oslavuje titul majstra sveta v motoristickej formule 1. Pretekár tímu Mercedes síce v nedeľňajšej Veľkej cene Mexika obsadil 9. miesto, istotu titulu dve kolá pred koncom mu zabezpečila štvrtá pozícia jeho jediného rivala Sebastiana Vettela na monoposte Ferrari.

Obaja jazdci bojujúci o titul sa dostali krátko po štarte do vzájomnej kolízie a museli ísť do boxov. Po celý zvyšok pretekov sa už len predierali štartovým poľom. Vettel potreboval na uchovanie majstrovských nádejí minimálne druhú priečku, Hamiltonovi hrala do kariet aj piata pozícia. Brit má v poradí MS už neprekonateľný náskok 56 bodov.

„Rád by som sa veľmi pekne poďakoval každému v tomto tíme. Čo ste dokázali v posledných pár rokoch je neskutočné. Som veľmi vďačný za všetku vašu tvrdú prácu. Boh vás žehnaj,“ zneli prvé slová Hamiltona ešte z kokpitu cez vysielačku, neskôr dodal: „Urobil som všetko, čo bolo v mojich silách. Mal som dobrý štart, potom presne neviem, čo sa stalo v tretej zákrute. Súperom som nechal dostatok miesta. Snažil som sa zo všetkých síl dostať sa späť. Mercedes bol úžasný posledných päť rokov, som hrdý, že som jeho súčasťou. Nemôžem uveriť, že je to skutočné. Neboli to preteky, aké som si predstavoval, ale nikdy som sa nevzdal, bojoval som až do konca.“

Tretie prvenstvo Verstappena

Víťazom VC Mexika na Okruhu bratov Rodríguezovcov sa stal 20-ročný holandský mladík vo farbách Red Bullu Max Verstappen. Rodák z Hasseltu vybojoval tretie prvenstvo v pretekoch F1, v Mexiku vyhral s náskokom takmer 20 sekúnd pred Valtterim Bottasom z Mercedesu. Tretí skončil Kimi Räikkönen zo stajne Ferrari s mankom 54 sekúnd.

„Štart bol rozhodujúci. Zaútočil som z vonkajšej strany a vyšlo mi to. Po tom som sa už len staral o pneumatiky, auto sa správalo brilantne. Po minulom týždni som zažil skvelé preteky. Bolo pekné vidieť boj medzi Lewisom a Sebastianom, od toho momentu som všetkým ušiel,“ komentoval Verstappen.

Hamilton na ceste za svojím štvrtým titulom svetového šampióna získal deväť víťazstiev, situácia v šampionáte sa definitívne zlomila v jeho prospech po letnej prestávke, keď využil Vettelove viaceré zaváhania či technické problémy.

Tridsaťdvaročný rodák zo Stevenage sa tešil z prvého titulu v sezóne 2008 ešte vo farbách McLarenu, ďalšie tri primáty pridal už ako člen tímu Mercedes. Triumfoval v rokoch 2014, 2015 a 2017. Vlani ho prekonal jeho tímový kolega Nico Rosberg.

Hamilton sa v počte titulov vyrovnal svoju aktuálnemu rivalovi Vettelovi a Francúzovi Alainovi Prostovi. Pred ním sú Argentínčan Juan Manuel Fangio s piatimi titulmi a nemecký sedemnásobný majster sveta Michael Schumacher, ktorého tento rok Hamilton prekonal v počte kvalifikačných víťazstiev. Zároveň sa stal najúspešnejším britským jazdcom v F1, keď prekonal Jackieho Stewarta s tromi titulmi.

Dráma v úvodnom kole

Úvodné kolo VC Mexika prinieslo veľkú drámu – Vettel sa po štarte ťukol s Verstappenom a následne aj s Hamiltonom. Vettel si poškodil predné krídlo, zatiaľ čo Hamilton dostal defekt a obaja museli zájsť do boxov. Nemcovi aj Britovi nasadili mäkké zmesi pneumatík, vrátili sa na 18., resp. 20. mieste.

Lídrom bol Verstappen, v 20. kole mal pred Bottasom náskok šesť sekúnd. Vettelovi patrila 13. priečka, Hamilton bol na poslednej 19. pozícii a o chvíľu na to dostal kolo od Verstappena. V aktuálnej situácii potreboval Vettel minimálne druhé miesto, aby si uchoval šancu na titul – v 26. kole sa nachádzal na bodovanej 10. priečke.

V 33. kole vedenie pretekov nasadilo virtuálny safety car po odstavení Hartleyho auta blízko pri trati. Vettel s Hamiltonom medzitým absolvovali druhú zastávku u mechanikov, Nemec obul ultrasofty. Pre Vettela sa však veľká cena nevyvíjala priaznivo, 20 kôl pred koncom bol šiesty, Hamilton dvanásty.

V 55. kole sa Vettel dostal na piate miesto cez Strolla a vzápätí aj cez Ocona na štvrté. Hamilton bol v tom čase desiaty a na konte mal bod. V 69. kole sa Hamilton po tuhom boji dostal pred Alonsa na deviatu priečku a v tej chvíli mal titul vo vrecku. Vettel totiž potreboval víťazstvo a na to nemal nárok.

Veľká cena Mexika F1 – Mexico City

nedeľa (po 71 kolách)

1. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 1:36:26,550 h, 2. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +19,678 s, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +54,007, 4. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +1:10,078 min, 5. Esteban Ocon (Fr.) Force India, 6. Lance Stroll (Kan.) Williams,… 9. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes – všetci +1 kolo

Poradie MS (po 18 z 20 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 333 bodov – istý titul, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 277, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 262, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 192, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 178, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 148

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 595 bodov – istý titul, 2. Ferrari 455, 3. Red Bull 340, 4. Force India 175, 5. Williams 76, 6. Toro Rosso 53

Vizitka Lewisa Hamiltona

Národnosť: britská

Miesto narodenia: Stevenage

Dátum narodenia: 7. januára 1985

Súčasné bydlisko: Monako

Výška: 174 cm

Hmotnosť: 66 kg

Stav: slobodný

Záľuby: hra na gitare, počúvanie hudby

Internetová stránka: http://www.lewishamilton.com

Detaily kariéry:

Debut v F1: Austrália 2007

Najlepšie umiestnenie v seriáli MS F1: štvornásobný majster sveta (2008, 2014, 2015, 2017)

Prvé víťazstvo: Kanada 2007

Zatiaľ posledné víťazstvo: USA 2017

Počet pole position: 72

Počet štartov v pretekoch F1: 206

Počet víťazstiev v pretekoch F1: 62

Počet bodov v pretekoch F1: 2580

Doterajšie tímy v F1: McLaren (2007 – 2012), Mercedes (od roku 2013)

Formula 1 – prehľad majstrov sveta

1950 – 2017

Rok / jazdec (krajina) / tím

1950 Giuseppe Farina (Tal.) Alfa Romeo

1951 Juan Manuel Fangio (Arg.) Alfa Romeo

1952 Alberto Ascari (Tal.) Ferrari

1953 Alberto Ascari (Tal.) Ferrari

1954 Juan Manuel Fangio (Arg.) Maserati/Mercedes

1955 Juan Manuel Fangio (Arg.) Mercedes

1956 Juan Manuel Fangio (Arg.) Lancia-Ferrari

1957 Juan Manuel Fangio (Arg.) Maserati

1958 Mike Hawthorn (V. Brit.) Ferrari

1959 Jack Brabham (Aust.) Cooper-Climax

1960 Jack Brabham (Aust.) Cooper-Climax

1961 Phil Hill (USA) Ferrari

1962 Graham Hill (V. Brit.) BRM

1963 Jim Clark (V. Brit.) Lotus-Climax

1964 John Surtees (V. Brit.) Ferrari

1965 Jim Clark (V. Brit.) Lotus-Climax

1966 Jack Brabham (Aust.) Brabham-Repco

1967 Denis Hulme (N. Zel.) Brabham-Repco

1968 Graham Hill (V. Brit.) Lotus-Ford

1969 Jackie Stewart (V. Brit.) Matra-Ford

1970 Jochen Rindt (Aust.) Lotus-Ford

1971 Jackie Stewart (V. Brit.) Tyrell-Ford

1972 Emerson Fittipaldi (Braz.) Lotus-Ford

1973 Jackie Stewart (V. Brit.) Tyrell-Ford

1974 Emerson Fittipaldi (Braz.) McLaren-Ford

1975 Niki Lauda (Rak.) Ferrari

1976 James Hunt (V. Brit.) McLaren-Ford

1977 Niki Lauda (Rak.) Ferrari

1978 Mario Andretti (USA) Lotus-Ford

1979 Jody Scheckter (JAR) Ferrari

1980 Alan Jones (Aust.) Williams-Ford

1981 Nelson Piquet (Braz.) Brabham-Ford

1982 Keke Rosberg (Fín.) Williams-Ford

1983 Nelson Piquet (Braz.) Brabham-BMW

1984 Niki Lauda (Rak.) McLaren-TAG

1985 Alain Prost (Fr.) McLaren-TAG

1986 Alain Prost (Fr.) McLaren-TAG

1987 Nelson Piquet (Braz.) Williams-Honda

1988 Ayrton Senna (Braz.) McLaren-Honda

1989 Alain Prost (Fr.) McLaren-Honda

1990 Ayrton Senna (Braz.) McLaren-Honda

1991 Ayrton Senna (Braz.) McLaren-Honda

1992 Nigel Mansell (V. Brit.) Williams-Renault

1993 Alain Prost (Fr.) Williams-Renault

1994 Michael Schumacher (Nem.) Benetton-Ford

1995 Michael Schumacher (Nem.) Benetton-Renault

1996 Damon Hill (V. Brit.) Williams-Renault

1997 Jacques Villeneuve (Kan.) Williams-Renault

1998 Mika Häkkinen (Fín.) McLaren-Mercedes

1999 Mika Häkkinen (Fín.) McLaren-Mercedes

2000 Michael Schumacher (Nem.) Ferrari

2001 Michael Schumacher (Nem.) Ferrari

2002 Michael Schumacher (Nem.) Ferrari

2003 Michael Schumacher (Nem.) Ferrari

2004 Michael Schumacher (Nem.) Ferrari

2005 Fernando Alonso (Šp.) Renault

2006 Fernando Alonso (Šp.) Renault

2007 Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari

2008 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren

2009 Jenson Button (V. Brit.) Brawn

2010 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2011 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2012 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2013 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2015 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2016 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2017 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes