Video: Hapal nominoval na kľúčový zápas s Walesom, nechýba Hamšík a nepočíta s Vavrom

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal nominoval na októbrové medzištátne stretnutia proti Walesu a Paraguaju dovedna 26 futbalistov. Je medzi nimi kvarteto brankárov, osem obrancov, jedenásť stredopoliarov a trio útočníkov.

V porovnaní so septembrovou nomináciou spravil hlavný kouč minimum zmien. Do tímu sa nedostal obranca Lazia Rím Denis Vavro, v nominácii však figurujú Kristián Koštrna z Dunajskej Stredy a Norbert Gyömbér z talianskej Perugie. Medzi brankármi, stredopoliarmi ani útočníkmi nenastala žiadna zmena.

Rozlúčka Škrtela, Hubočana a Nemca

Slováci vo štvrtok 10. októbra privítajú v Trnave výber Walesu v boji o postup na Euro 2020, o tri dni neskôr v Bratislave nastúpia v prípravnom súboji proti tímu Paraguaja.

Duel proti Juhoameričanom bude rozlúčkou s národným tímom pre trio futbalistov – obrancov Martina Škrtela, Tomáša Hubočana a útočníka Adama Nemca. Spomenuté trio plus ďalších jedenásť hráčov aktuálne figuruje medzi náhradníkmi.

„Martina Škrtela, Tomáša Hubočana, Adama Nemca a Denisa Vavra do tímu doplníme po kvalifikačnom zápase proti Walesu,“ ozrejmil kouč Hapal na utorkovej tlačovej konferencii.

Slovensko je druhé v E-skupine

Slovensko má v kvalifikačnej E-skupine po piatich stretnutiach na konte deväť bodov a patrí mu druhá priečka.

Rovnaký bodový zisk majú aj tretí Maďari, no v porovnaní so Slovákmi majú horšie vzájomné zápasy. Na čele tabuľky sú Chorváti s 10 bodmi, výber Walesu na štvrtej priečke doteraz nazbieral šesť bodov, no odohral o jeden duel menej v porovnaní s prvou trojkou. Posledný Azerbajdžan v piatich zápasoch získal len jeden bod.

„Proti Walesu to bude dôležitý duel a jeden z kľúčových v skupine. Verím tomuto tímu, že postup na ME bude mať do posledného zápasu vo svojich rukách. Dôležité bude, aby sa neopakoval taký zápas ako v septembri proti Chorvátsku,“ doplnil Hapal.