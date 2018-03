Video: Houston aj Golden State víťazne, 70. triple double Lebrona Jamesa

MILWAUKEE 18. marca (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Houstonu pokračujú v zámorskej NBA vo víťaznom ťažení, v sobotňajšom zápase vyhrali na palubovke New Orleans 107:101 a pripísali si 21. víťazstvo z ostatných 22 duelov. Hlavnou postavou bol líder hostí James Harden, ktorý dosiahol 32 bodov a 11 doskokov.

„Je to najužitočnejší hráč súťaže, zaslúži si to. Jeho tím má najlepšiu bilanciou v súťaži a on sám dokáže rozhodovať zápasy. Keď je treba, tak príde s dôležitými strelami,“ povedal o Hardenovi kouč domácich Pelicans Alvin Gentry.

Z víťazstva sa tešili aj hráči úradujúceho majstra z Golden State. Warriors síce nastúpili bez Stephena Curryho, Klaya Thompsona aj Kevina Duranta, aj tak bez problémov zdolali Phoenix na jeho ihrisku 124:109. Najviac bodov v drese hostí zaznamenal rozohrávač Quinn Cook, ktorý si 28 bodmi utvoril kariérne maximum. Dobrý duel odohral aj Draymond Green, nazbieral 25 bodov, 11 doskokov a 8 asistencií.

„Draymonda volám srdcom nášho tímu z určitého dôvodu. Keď robí to, čo robil dnes, hrá s energiou a sústredením, je úžasný a lídrom proti akémukoľvek súperovi,“ pochválil Greena tréner Steve Kerr.

Víťazstva sa dočkal aj Cleveland, ktorý uspel pod košmi Chicaga 114:109. Lídrom Cavaliers bol ako obyčajne LeBron James, 33-ročný krídelník si pripísal na konto 70. triple double v kariére za 33 bodov, 13 doskokov a 12 asistencií. Cleveland sa vďaka výhre dostal znovu na tretiu priečku vo Východnej konferencii.

NBA

sobota:

Milwaukee – Atlanta 122:117 (26:31, 30:19, 39:37, 27:30)

Najviac bodov: Antetokunmpo 33 (12 doskokov), Middleton 23, Bledsoe 19 – Prince 38, Schröder 18, J. Collins 15 (12 doskokov)

New Orleans – Houston 101:107 (29:32, 25:28, 18:24, 29:23)

Najviac bodov: A. Davis 26 (13 doskokov), Jrue Holiday 19, Clark 17 – Harden 32 (11 doskokov), C. Paul 21, Ariza 17

Washington – Indiana 109:102 (25:20, 32:25, 29:26, 23:31)

Najviac bodov: Beal 19, Gortat 18, Oubre 16 – Stephenson 25, Oladipo 18, Bojan Bogdanovič 11

Brooklyn – Dallas 114:106 (30:24, 29:32, 29:33, 26:17)

Najviac bodov: Hollis-Jefferson 23, Russell 22, Carroll 19 (12 doskokov) – D. Smith 21, D. Powell 18, Jones 16

New York – Charlotte 124:101 (22:24, 35:26, 42:17, 25:34)

Najviac bodov: Hardaway 25, Ntilikina 15, Burke 14 – Bacon 15, Howard 14 (13 doskokov), Monk a Kaminsky po 12

Chicago – Cleveland 109:114 (31:32, 21:37, 29:16, 28:29)

Najviac bodov: Valentine 34 (8 trojok), Portis 15 (15 doskokov), Payne 13 (10 asistencií) – L. James 33 (13 doskokov, 12 asistencií), Jeff Green 21, Clarkson 19

Memphis – Denver 101:94 (34:17, 19:31, 31:27, 17:19)

Najviac bodov: D. Brooks 24, T. Evans 20, Selden 16 – Jokič 17 (12 doskokov), J. Murray 16, P. Millsap a Lyles po 12

San Antonio – Minnesota 117:101 (23:24, 38:26, 29:31, 27:20)

Najviac bodov: Aldridge 39 (10 doskokov), Gay 14, Danny Green, Mills a P. Gasol po 12 – Towns 23, Wiggins 21, Teague 16

Utah – Sacramento 103:97 (32:27, 18:27, 30:25, 23:18)

Najviac bodov: D. Mitchell 28, Gobert 22 (13 doskokov), Ingles a Rubio po 14 – Hield 23 (5 trojok), Bogdan Bogdanovič 12, Fox a Temple po 11

Phoenix – Golden State 109:124 (34:30, 26:22, 25:42, 24:30)

Najviac bodov: Josh Jackson 36, Daniels 18, E. Payton 11 – Cook 28 (5 trojok), Draymond Green 25 (11 doskokov), N. Young 20

Portland – Detroit 100:87 (31:20, 29:25, 20:18, 20:24)

Najviac bodov: Lillard 24, McCollum 16, Nurkič 13 – Drummond 18 (22 doskokov), B. Griffin 15, Bullock 13