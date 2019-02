Video: Hráčov Crvenej Zvezdy napadli chorvátski nacionalisti, konfliktu sa vyhli skokom do mora

SPLIT 10. februára (WebNoviny.sk) – Hráčov srbského vodnopólového tímu Crvena Zvezda Belehrad napadli chorvátski nacionalisti pred sobotňajším zápasom Jadranskej ligy proti Mornaru Split.

Brankár srbského tímu skončil so zlomeným nosom aj napriek tomu, že so svojimi spoluhráčmi sa snažil vyhnúť konfliktu skokom do mora. Zápas bol v dôsledku konfliktu napokon zrušený. „Split nie je mestom, ktoré by tolerovalo akýkoľvek druh násilia. Odsudzujem útok na hráčov Crvenej Zvezdy, ktorí si chceli iba užiť pobyt na pobreží Splitu,“ povedal k incidentu starosta mesta Andro Krstulovič Opara.

Pri konflikte zasiahli do diania aj okoloidúci svedkovia, ktorí sa snažili pomôcť srbským hráčom ich vytiahnutím z mora. „Chuligánstvo je protikladom športových hodnôt a každý podobný čin je neakceptovateľný. Ďakujem občanom Splitu, ktorí vodnopólistom pomohli,“ napísala na twitter chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová. Incident iba ukázal na fakt, že srbsko-chorvátsky konflikt pretrváva od vojny v 90. rokoch. „Dúfal som, že tieto veci z minulosti sme si už vyjasnili,“ povedal generálny manažér Crvenej Zvezdy Igor Milojevič.