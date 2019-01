Video: Jedenástka „pavúka“ na Australian Open skončila, do štvrťfinále postúpil Pouille

MELBOURNE 21. januára (WebNoviny.sk) – Francúz Lucas Pouille v osemfinálovom zápase na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (14. – 27. januára, tvrdý povrch, celková dotácia 62,5 miliónov AUD) zdolal nasadenú jedenástku Chorváta Bornu Čoriča po náročnom boji 6:7 (4), 6:4, 7:5, 7:6 (2).

Víťaz Davisovho pohára 2017 Pouille si postupom medzi najlepšiu osmičku vyrovnal svoje kariérne maximum na turnajoch veľkej štvorky.

Predtým sa Pouille do štvrťfinále dostal v roku 2016 na Wimbledone a US Open. „Je to skvelý pocit. Odohrali sme s Bornom náročné stretnutie, zaslúžene patrí medzi najlepších tenistov na svete. Keď sme naposledy hrali proti sebe, prehral som v troch setoch, takže som vedel, že môžem dnes očakávať veľký boj,“ dodal Pouille po stretnutí.

Súperom dvadsaťštyriročného Francúza vo štvrťfinále bude kanadský tenista Milos Raonic, ktorý v pondelok porazil nepustil Alexandrovi Zverevovi ani set a mladého Nemca zdolal 6:1, 6:1, 7:6 (5).