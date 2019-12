Video: Joaquín prepísal históriu La Ligy, Lobotka bol iba medzi náhradníkmi

V španielskej La Lige sa v nedeľu prepisovali rekordné štatistiky. Už 38-ročný krídelník Betisu Sevilla Joaquín Sánchez potreboval iba necelých dvadsať minút na to, aby trikrát skóroval v zápase 16. kola proti tímu Athletic Bilbao.

Prvý kariérny hetrik

Bývalý španielsky reprezentant presne namieril v druhej, jedenástej a dvadsiatej minúte a dosiahol prvý kariérny hetrik. Zároveň sa stal najstarším hráčom s troma gólmi v jednom zápase v najvyššej španielskej súťaži. Hoci do konca zápasu potom skórovali už len hostia, Betis si udržal víťazstvo 3:2.

„Je to môj prvý životný hetrik. Nemyslím si, že to ešte niekedy môžem zopakovať. Nikdy som nebol strelec, preto som veľmi hrdý na to, že som dal tri góly takému súperovi, akým je Bilbao. Vzhľadom na môj vek už nič nie je na ihrisku jednoduché, ani strieľanie gólov,“ povedal Joaquín.

Mohol pridať aj štvrtý gól

Do nedeľňajšieho zápasu vstúpil s troma gólmi v tejto sezóne, teraz svoj súčet zdvojnásobil za veľmi krátky čas. Veterán z útoku Betisu mohol pridať aj štvrtý gól, ale jeho nádejný pokus v nadstavenom čase druhého polčasu skončil na brankárovi Unaiovi Simónovi. Betis vyhral tretíkrát v rade a posunul sa na 11. priečku tabuľky s 22 bodmi, Athletic je šiesty s 26 bodmi.

„Je veľká škoda, že nevyužil šancu na strelenie štvrtého gólu. Bola to najľahšia príležitosť skórovať z tých, ktoré sa mu naskytli v tomto zápase. Joaquín nám všetkým ukázal, že ani vysoký vek nemusí byť prekážka dobrého výkonu,“ skonštatoval tréner Betisu Rubi.

Joaquín Sánchez odohral v kariére viac než 600 zápasov, väčšinu z nich za Betis Sevilla. Hrával aj vo Valencii, Málage či talianskej Fiorentine. V španielskej reprezentácii pôsobil v rokoch 2002 – 2007. V 51 zápasoch strelil 4 góly a zúčastnil sa na dvoch majstrovstvách sveta a jedných majstrovstvách Európy.