Video: Kancelárka Merkelová bola dehydrovaná, na ceremónii sa celá triasla

BERLÍN 18. júna (WebNoviny.sk) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa má dobre a nič jej nie je.

Oznámila to na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne a odpovedala tak na otázky vystrašených novinárov, ktorí ju približne hodinu predtým videli, ako jej počas ceremónií na privítanie Zelenského prišlo nevoľno.

Keď na počesť ukrajinského hosťa hrala vojenská kapela nemeckú aj ukrajinskú hymnu, nemecká kancelárka sa viditeľne triasla.

Novinári to dávali do súvisu s veľmi teplým počasím, a po stretnutí so Zelenským to potvrdila aj samotná Merkelová. „Odvtedy som vypila najmenej tri poháre vody, čo som evidentne potrebovala, a teraz mi je veľmi dobre,“ povedala kancelárka.