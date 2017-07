Video: Kittel potvrdil pozíciu šprintérskeho kráľa, vyhral ďalšiu etapu na Tour de France (aktualizované)

aktualizované 12. júla o 19:00

PAU 12. júla (WebNoviny.sk) – Nemecký cyklista Marcel Kittel je naďalej suverénom rýchlych koncoviek etáp na 104. ročníku Tour de France. Kittel ukázal všetkým súperom chrbát aj v stredajšej 11. etape, ktorá sa začala v Eymet a po 203,5 km vyvrcholila hromadným šprintom v Pau.

Práve toto mesto, ktoré je bránou do Pyrenejí, je jedným z najtradičnejších cieľových destinácií na Tour de France. Etapa tam finišovala po päťdesiaty deviaty raz.

Za Kittelom skončil druhý Holanďan Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) a tretí Nór Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Štvrté miesto zostalo pre Austrálčana Michaela Matthewsa (Sunweb), ktorý opäť výraznejšie zaostal za Kittelom v boji o zelený dres. Momentálne má “zelený muž” náskok už 133 bodov.

“Je to neuveriteľné. Zvládol som to opäť veľmi dobre, posúval som sa z jedného zadného kolesa na ďalšie. Náš tím bol rovnako neuveriteľný, skvelým spôsobom pre mňa pracoval Philippe Gilbert, nemám slov. Paráda. Momentálne sa všetko zišlo tak, že víťazím – mám dobré nohy aj pozitívu myseľ. Zlé to už na tejto Tour de France pre mňa nebude. Som veľmi spokojný,” povedal Marcel Kittel pre Eurosport.

Kittela na TdF zdolal iba Démare

Dvadsaťdeväťročný Kittel vyhral piatu etapu v tohtoročnej edícii TdF a štrnástu celkovo, čím sa už o dve etapové prvenstvá dostal pred krajana Erika Zabela. Jediný, kto v šprinte na rovine zdolal v tohtoročnej edícii “Starej dámy” Marcela Kittela, bol v 4. etape Francúz Arnaud Démare.

Ten však už v pelotóne TdF nefiguruje (nedošiel v časovom limite do cieľa 9. etapy), rovnako ako pre nesúmerný šprint vylúčený Peter Sagan a zranený Mark Cavendish.

Lídrom pretekov naďalej zostal Brit Christopher Froome (Sky) s náskokom 18 sekúnd pred Talianom Fabiom Aruom (Astana) a 51 sekúnd pred Francúzom Romainom Bardetom (AG2r La Mondiale).

Posledný oddych pred Pyrenejami

Vo štvrtok čaká na pelotón TdF prvá z dvoch pyenejských etáp z Pau do Peyragudes (214,5 km) so šiestimi kategorizovanými stúpaniami vrátane “výšľapu” na Port de Bal?s (1 755 m), ktorá je prémiou špeciálnej HC kategórie.

Stredajšia jedenásta etapa bola šiestou z ôsmich v programe tohtoročnej “starej dámy”, ktorá mala cez 200 km a pre favoritov pre celkové poradie mala byť posledným oddychom pred štvrtkovým príchodom do Pyrenejí. Aj bola.

Nenáročný profil nahrával šprintérom a tiež tradičnému úniku, do ktorého sa vydalo trio Marco Marcato (UAE Emirates), Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) a Frederik Backaert (Wanty – Groupe Gobert). Po 25 km malo trio vpredu náskok 4:10 min a po 50 km rovné 4 minúty.

Cataldo spadol a skončil

V bufetovej zóne na trati nastal pád a odniesol si to Talian Dario Cataldo (Astana), ktorý sa musel predčasne rozlúčiť s pretekmi. spadol aj jeho tímový kolega a skvelý vrchár Jakob Fuglsang, ktorý pokračoval s poranením zápästím.

Problémy so zranením mal po páde aj Arthur Vichot (FDJ), neskôr aj dvojnásobný šampión Alberto Contador (Trek-Segafredo), ale obaja opäť vysadil do sedla bicykla.

Rýchlostná prémia bola situovaná na 142,5 km v Aire.sur L’Adour. Vyhral ju Talian Marcato pred Belgičanom Backaertom a Poliakom Bodnarom, pelotón priviedol o 2:20 min neskôr na štvrtom mieste Nór Alexander Kristoff. V zelenom drese lídra bodovacej súťaže jazdiaci Marcel Kittel získal za 6. miesto 10 bodov.

O tri kilometre neskôr prišla na rad jediná vrchárska prémia IV. kategórie Côte d’Aire-sur-l’Adour s dĺžkou 1,2 km a priemerom 4,2%. Ako prvý sa tam dostal a 1 bod do vrchárskej súťaže získal Backaert.

Bodnarov sóloúnik sa skončil neúspešne

Tridsať kilometrov pred cieľom sa náskok tria vpredu zmenšil na polminúty, a to bol signál pre skvelého časovkára Bodnara, aby to skúsil v sóloúniku. Tradičný pomocník Petra Sagana na TdF zakrátko mal náskok 1:20 min a smeroval za etapovým triumfom.

Dlho to pre neho vyzeralo nádejne, 10 km pred páskou mal ešte k dobru 40 sekúnd. Bdnar sa vrútil sám aj do záverečných 3 km, ale to mu už zjavne ubúdali sily.

V záverečnom technicky náročnom kilometri po prejazde pravotočivej zákruty 300 m pred cieľom sa jeho odvážny pokus skončil a ťažko skúšaný tím Bora-Hansgrohe prišiel o možnosť etapového víťazstva. Záver patril, ako už tradične, Marcelovi Kittelovi a jeho triumfu číslo 5 na TdF 2017.

Výsledky – Tour de France 2017:

11. etapa (Eymet – Pau, 203,5 km): 1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 4:34:27 h, 2. Dylan Groenewegen (Hol.) LottoNL-Jumbo, 3. Edvald Boasson Hagen (Nór.) Dimension Data, 4. Michael Matthews (Aus.) Sunweb, 5. Daniel McLay (V. Brit.) Fortuneo – Oscaro, 6. Davide Cimolai (Tal.) FDJ, 7. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal, 8. Nacer Bouhanni (Fr.) Cofidis, 9. Ben Swift (V. Brit.) UAE Team Emirates, 10. Danilo Wyss (Švaj.) BMC Racing – všetci rovnaký čas ako víťaz.

Poradie po 11. etape: 1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 47:01:55 h, 2. Fabio Aru (Tal.) Astana +18 s, 3. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +51, 4. Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale-Drapac +55, 5. Jakob Fuglsang (Dán.) Astana +1:37 min, 6. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +1:44, 7. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott +2:02, 8. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +2:13, 9. Mikel Landa (Šp.) Sky +3:06, 10. George Bennett (N. Zél.) LottoNL-Jumbo +3:53.

Bodovacia súťaž (zelený dres): 1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 335 bodov, 2. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 202, 3. André Greipel (Nem.) 171

Súťaž vrchárov (bodkovaný dres): 1. Warren Barguil (Fr.) Sunweb 60 bodov, 2. Primož Roglič (Slovin.) LottoNL-Jumbo 30, 3. Alexis Vuillermoz (Fr.) AG2R La Mondiale 27

Súťaž jazdcov do 25 rokov (biely dres): 1. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott 47:03:57 h, 2. Louis Meintjes (JAR) UAE Team Emirates +2:58 min, 3. Pierre-Roger Latour (Fr.) Ag2r La Mondiale +3:28.