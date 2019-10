Video: Kucka skóroval v zápase Serie A, Škriniarov Inter uspel v gólovej prestrelke

Romelu Lukaku (9) sa so spoluhráčmi teší z jedného zo svojich dvoch gólov, ktoré strelil do siete Sassualo v zápase 8. kola Serie A, v ktorom jeho Inter Miláno vyhral 4:3. Reggio Emilia, 20. október 2019. Foto: Elisabetta Baracchi/ANSA via AP.