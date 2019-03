Video: Lamb šokoval víťaznou trojkou spoza polovice ihriska, v NBA zažiarili aj Aldridge a LeBron

NEW YORK 25. marca (WebNoviny.sk) -Strelecký koncert predviedol LaMarcus Aldridge v nedeľňajšom súboji v TD Garden v Bostone a 48 bodmi výrazne prispel k triumfu San Antonia 115:96.

Hostia vyhrali desiaty z ostatných dvanástich zápasov, zatiaľ čo domáci utrpeli štvrtú prehru v sérii. Oba tímy z rôznych konferencií majú aktuálne zhodnú bilanciu 43 víťazstiev – 31 prehier a mieria do play-off. Ešte tam však nie sú.

Lambova šokujúca trojka

Aldridge k 48 bodom pridal aj 13 doskokov a zaznamenal 27. double-double v tejto sezóne. Po siedmy raz v kariére prekonal hranicu 40 bodov. „Iba som sa snažil dostať do hry a vychádzalo to vrátane situácií jeden na jedného. Víťazstvá teraz potrebujeme viac ako predtým, lebo sa potrebujeme prebojovať do play-off,“ uviedol LaMarcus Aldridge.

Absolútnym hrdinom nedeľňajšej noci v NBA bol Jeremy Lamb, ktorý sa málo vídaným spôsobom postaral o triumf Charlotte v Toronte. Tri sekundy pred koncom za stavu 114:112 pre domácich sa práve Lamb odhodlal k trojkovému pokusu spoza stredovej čiary ihriska a s pomocou dosky bol úspešný.

Triple-double LeBrona Jamesa

Hornets vyhrali tretíkrát po sebe a z desiatej priečky vo Východnej konferencii naháňajú účasť v play-off, zatiaľ čo Raptors na druhej pozíciu už majú istotu.

„Neviem, čo mám na to povedať. Toto sa už ani nedá lepšie brániť. Šialené,“ komentoval Pascal Siakam, autor 23 bodov za Toronto.

Zatiaľ čo hráči Los Angeles Clippers vďaka triumfu 124:113 v New Yorku predĺžili sériu víťazstiev na päť zápasov, ich mestskí rivali Lakers ukončili šnúru piatich prehier.

Na domácej palubovke zdolali Sacramento Kings 111:106 aj vďaka triple-double v podaní LeBrona Jamesa (29 bodov, 11 doskokov, 11 asistencií). Lakers už nemajú šancu na účasť vo vyraďovacej časti, kým Clippers o ňu stále bojujú.